Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Изображение материала

Заём около 3 млн на 24 года: как обстоят дела с ипотекой в Белгородской области?

7 августа 2023, 11:34
Фото: 1MI

Белгородцы за три месяца взяли ипотечных кредитов на 13 млрд рублей

Всего жители области оформили порядка 3,7 тысячи кредитов на покупку жилья. Этот показатель почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.
Сюжет
Ипотека

За апрель–июнь 2023 года белгородцы оформили 3781 ипотечный кредит. Общая сумма составила порядка 13 млрд рублей. Это в три раза больше, чем во втором квартале 2022 года.

Средний размер ипотечных кредитов в регионе почти не изменился. Белгородцы продолжают занимать у банков сумму около 3 млн рублей.

В среднем за второй квартал 2023 года жители области оформляли заём на 24 года по ставке порядка 8,5% годовых. Больше всего ипотечных кредитов выдали в июне — на 4,5 млрд рублей.

Задолженность белгородцев по ипотекам за год увеличилась почти на 28% и составила более 110 млрд рублей. Однако доля просроченной задолженности на начало июля составила менее 0,4% — это ниже, чем в целом по стране. Для жителей региона, у которых есть временные трудности с погашением займа, предусмотрены ипотечные кредитные каникулы. С марта прошлого года этой мерой поддержки воспользовались 62 белгородца.

Белгородцы в начале года оформили ипотеку на 9,9 млрд рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Многодетные семьи в Белгородской области получат 450 тыс. рублей на погашение ипотекиБелгородская область оказалась в аутсайдерах по развитию ипотеки
#Таисия Некрасова#Экономика#Ипотека#Белгородская область#Заём#Ипотечный кредит#Просроченная задолженность#Цб
Подпишитесь
На Белгородскую область вновь обрушилась непогода: фото и видео очевидцев
Сегодня, 14:41
Машина в Белгороде осталась без крыши из-за непогоды
Сегодня, 13:40
Застройщик ЖБК-1 занесен на Доску почета как лучшая строительная организация года
Сегодня, 13:00
«Геопарк» в Белгороде признали банкротом
Сегодня, 08:36
Белгородская самооборона провела первые учения с детьми от 8 до 14 лет
Сегодня, 12:56
Принадлежащие украинцам белгородские компании заплатили меньше налогов
Сегодня, 13:45