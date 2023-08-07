Заём около 3 млн на 24 года: как обстоят дела с ипотекой в Белгородской области?

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
За апрель–июнь 2023 года белгородцы оформили 3781 ипотечный кредит. Общая сумма составила порядка 13 млрд рублей. Это в три раза больше, чем во втором квартале 2022 года.
Средний размер ипотечных кредитов в регионе почти не изменился. Белгородцы продолжают занимать у банков сумму около 3 млн рублей.
В среднем за второй квартал 2023 года жители области оформляли заём на 24 года по ставке порядка 8,5% годовых. Больше всего ипотечных кредитов выдали в июне — на 4,5 млрд рублей.
Задолженность белгородцев по ипотекам за год увеличилась почти на 28% и составила более 110 млрд рублей. Однако доля просроченной задолженности на начало июля составила менее 0,4% — это ниже, чем в целом по стране. Для жителей региона, у которых есть временные трудности с погашением займа, предусмотрены ипотечные кредитные каникулы. С марта прошлого года этой мерой поддержки воспользовались 62 белгородца.