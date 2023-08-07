Заём около 3 млн на 24 года: как обстоят дела с ипотекой в Белгородской области?

Задолженность белгородцев по ипотекам за год увеличилась почти на 28% и составила более 110 млрд рублей. Однако доля просроченной задолженности на начало июля составила менее 0,4% — это ниже, чем в целом по стране. Для жителей региона, у которых есть временные трудности с погашением займа, предусмотрены ипотечные кредитные каникулы. С марта прошлого года этой мерой поддержки воспользовались 62 белгородца.