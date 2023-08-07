Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Изображение материала

Застройщик ЖБК-1 занесен на Доску почета как лучшая строительная организация года

7 августа 2023, 13:00
В Белгороде состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на городскую Доску почета. Каждый год она обновляется и пополняется именами тех, кто своим трудом создает, строит и развивает город.

В число лучших в этом году попали 19 организаций и предприятий, 18 работников разных сфер: промышленности, торговли, здравоохранения, образования, правоохранительных органов, культуры.

ООО «Специализированный застройщик Управляющая компания ЖБК-1» наградили и занесли на Доску почета как лучшую строительную организацию. Лучшим работником признана маляр 4 разряда ООО «Отделстрой» Татьяна Ульянова.

Награжденные предприятия и отличившихся сотрудников поздравили мэр города Валентин Демидов и председатель белгородского городского Совета Вадим Радченко.

Валентин Демидов, мэр Белгорода:
–Белгород сегодня развивается и процветает, смотрит с уверенностью в будущее. Сегодня мы чествуем труд лучших коллективов и работников. Выражаем вам слова благодарности за вклад в социально-экономическое развитие областного центра и любовь к родному городу. Вы являетесь ориентиром для многих и настоящей гордостью Белгорода. Поздравляю вас и желаю всем крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в развитии нашего города.
Александр Селиванов, генеральный директор ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»:
— Эта награда — заслуга двухтысячного коллектива, подтверждение его профессиональных возможностей. А также подтверждение правильности принципов, заложенных в основу работы: верность своему слову, высокое качество строительных работ и используемых строительных материалов.

ЖБК-1 — это многопрофильное предприятие. Здесь производят стройматериалы, проектируют, строят, обслуживают построенный жилой фонд. На стыке направлений всегда рождаются новые идеи и новые проекты. Строителями ЖБК-1 построено свыше 800 000 м² жилья, 9 социальных объектов. Впереди у компании большое будущее, в которое она уверенно шагает вместе с Белгородом и его жителями.

Читайте также:
В ЖБК-1 провели аудит по вопросу соблюдений требований в сфере охраны трудаДва предприятия Корпорации ЖБК-1 занесены на областную Аллею Трудовой СлавыВ Разумном воспитанники дома детства и сотрудники ЖБК-1 украсили трёхметровое яйцо
#Видео#Артем Черненко#Жбк-1#Белгородская область#Застройщик ЖБК-1#Доска почета#Белгород#Общество
Подпишитесь
На Белгородскую область вновь обрушилась непогода: фото и видео очевидцев
Сегодня, 14:41
Машина в Белгороде осталась без крыши из-за непогоды
Сегодня, 13:40
«Геопарк» в Белгороде признали банкротом
Сегодня, 08:36
Белгородская самооборона провела первые учения с детьми от 8 до 14 лет
Сегодня, 12:56
Принадлежащие украинцам белгородские компании заплатили меньше налогов
Сегодня, 13:45