Застройщик ЖБК-1 занесен на Доску почета как лучшая строительная организация года

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Published Сегодня, 13:00
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В число лучших в этом году попали 19 организаций и предприятий, 18 работников разных сфер: промышленности, торговли, здравоохранения, образования, правоохранительных органов, культуры.
ООО «Специализированный застройщик Управляющая компания ЖБК-1» наградили и занесли на Доску почета как лучшую строительную организацию. Лучшим работником признана маляр 4 разряда ООО «Отделстрой» Татьяна Ульянова.
Награжденные предприятия и отличившихся сотрудников поздравили мэр города Валентин Демидов и председатель белгородского городского Совета Вадим Радченко.
Валентин Демидов, мэр Белгорода:
–Белгород сегодня развивается и процветает, смотрит с уверенностью в будущее. Сегодня мы чествуем труд лучших коллективов и работников. Выражаем вам слова благодарности за вклад в социально-экономическое развитие областного центра и любовь к родному городу. Вы являетесь ориентиром для многих и настоящей гордостью Белгорода. Поздравляю вас и желаю всем крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в развитии нашего города.
Александр Селиванов, генеральный директор ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»:
— Эта награда — заслуга двухтысячного коллектива, подтверждение его профессиональных возможностей. А также подтверждение правильности принципов, заложенных в основу работы: верность своему слову, высокое качество строительных работ и используемых строительных материалов.
ЖБК-1 — это многопрофильное предприятие. Здесь производят стройматериалы, проектируют, строят, обслуживают построенный жилой фонд. На стыке направлений всегда рождаются новые идеи и новые проекты. Строителями ЖБК-1 построено свыше 800 000 м² жилья, 9 социальных объектов. Впереди у компании большое будущее, в которое она уверенно шагает вместе с Белгородом и его жителями.