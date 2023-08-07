Застройщик ЖБК-1 занесен на Доску почета как лучшая строительная организация года

ЖБК-1 — это многопрофильное предприятие. Здесь производят стройматериалы, проектируют, строят, обслуживают построенный жилой фонд. На стыке направлений всегда рождаются новые идеи и новые проекты. Строителями ЖБК-1 построено свыше 800 000 м² жилья, 9 социальных объектов. Впереди у компании большое будущее, в которое она уверенно шагает вместе с Белгородом и его жителями.