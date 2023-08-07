В Белгородской области шебекинцы жили в 99 пунктах временного размещения

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Как отметила чиновница, когда начался массированный обстрел Шебекино, люди начали выезжать как организованно, так и самостоятельно. Тогда на территории Белгорода определили три пункта временного размещения на территории спортивных сооружений. Они вмещали от 3 до 10 тысяч человек.
Находиться там большое количество времени было нельзя, максимум до трёх дней. Поскольку в одном помещении проживали десятки человек. Это малокомфортные условия и не подходящие для длительного размещения.
Ольга Медведева
Медведева добавила, что тогда правительство области приняло решение, что шебекинцы будут расселены в ПВР на базе общежитий ссузов и вузов. Также на базе загородных лагерей, где тогда не проводилась оздоровительная кампания, муниципальных гостиниц и интернатных учреждений.
Всего в июне было 99 ПВР, где проживали жители Шебекинского горокруга. Количество людей, которые размещались, в ПВР было разное. Максимальное — 7198.
Медведева добавила, что в первые дни несколько регионов пригласили шебекинцев жить к себе. Это Липецкая, Владимирская, Тульская, Тамбовская, Пензенская области. Туда отправились 794 человека.