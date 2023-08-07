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В Белгородской области шебекинцы жили в 99 пунктах временного размещения

7 августа 2023, 14:35
Фото: 1MI
Максимально в одном ПВР было 7198 человек. Ещё 794 уехали за пределы региона. Подробнее рассказала заместитель главы региона по внутренней политике Ольга Медведева.
Сюжет
Пвр

Как отметила чиновница, когда начался массированный обстрел Шебекино, люди начали выезжать как организованно, так и самостоятельно. Тогда на территории Белгорода определили три пункта временного размещения на территории спортивных сооружений. Они вмещали от 3 до 10 тысяч человек.

Находиться там большое количество времени было нельзя, максимум до трёх дней. Поскольку в одном помещении проживали десятки человек. Это малокомфортные условия и не подходящие для длительного размещения.
Ольга Медведева

Медведева добавила, что тогда правительство области приняло решение, что шебекинцы будут расселены в ПВР на базе общежитий ссузов и вузов. Также на базе загородных лагерей, где тогда не проводилась оздоровительная кампания, муниципальных гостиниц и интернатных учреждений.

Всего в июне было 99 ПВР, где проживали жители Шебекинского горокруга. Количество людей, которые размещались, в ПВР было разное. Максимальное — 7198.

Медведева добавила, что в первые дни несколько регионов пригласили шебекинцев жить к себе. Это Липецкая, Владимирская, Тульская, Тамбовская, Пензенская области. Туда отправились 794 человека.

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#Кристина Семенчук#Пвр#Шебекино#Проживание#Обстрел#Общество#Белгородская область#Ольга медведева
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