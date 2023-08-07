В Белгородской области шебекинцы жили в 99 пунктах временного размещения

Как отметила чиновница, когда начался массированный обстрел Шебекино, люди начали выезжать как организованно, так и самостоятельно. Тогда на территории Белгорода определили три пункта временного размещения на территории спортивных сооружений. Они вмещали от 3 до 10 тысяч человек.