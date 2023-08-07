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В Белгородской области природоохранные расходы снизились почти на 4%

7 августа 2023, 14:49
Фото: 1MI
Российский бизнес в 2022 году потратил на охрану окружающей среды рекордные 1,1 трлн рублей. Однако в Белгородской области расходы на экологию по итогам прошлого года уменьшились, говорится в исследовании консалтинговой сети FinExpertiza.

В Белгородской области бизнес сократил свои расходы на экологию. Они уменьшились на 3,8% в 2022 году.

Согласно подсчётам экспертов, затраты на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения, в минувшем году в регионе составили 9,5 млрд рублей. Для сравнения: в 2021 году показатель превышал 10 млрд рублей. Несмотря на это, инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды, составили почти 4 млрд рублей, в 2021 году — 3,8 млрд рублей.

Затраты на капремонт основных фондов по охране окружающей среды равнялись 336 млн рублей, в 2021 году — 502 млн рублей.

Суммарные природоохранные расходы в Белгородской области по итогам 2022 года составили 13,9 млрд рублей. В 2021 году указанный показатель равнялся почти 14,4 млрд рублей.

Добавим, что сокращение наблюдается и в других регионах Центрального Черноземья. В Тамбовской области природоохранные расходы снизились на 1,6%, в Липецкой области — на 15,4%. В Воронежской и Курской области, напротив, указанная статья расходов выросла.

При этом российский бизнес в 2022 году потратил на охрану окружающей среды рекордные 1,1 трлн рублей. Это на 12,2% больше, чем по итогам 2021 года.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Экология#Окружающая среда#Расходы#Природоохрана
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