В Белгородской области природоохранные расходы снизились почти на 4%

Согласно подсчётам экспертов, затраты на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения, в минувшем году в регионе составили 9,5 млрд рублей. Для сравнения: в 2021 году показатель превышал 10 млрд рублей. Несмотря на это, инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды, составили почти 4 млрд рублей, в 2021 году — 3,8 млрд рублей.