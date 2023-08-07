В белгородском приграничье установили доску в память о погибшем на СВО депутате

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Мемориальную доску в честь погибшего участника спецоперации открыли в селе Богун-Городок в преддверии 80-летия освобождения Борисовского района от немецко-фашистских захватчиков. Её посвятили памяти депутата земского собрания четвёртого созыва Владимира Богатырёва.
Он погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО. Мемориал открыли в приграничном селе, невзирая на текущую обстановку. На мероприятия пришли как родственники, так и односельчане белгородца. Как добавил глава района Владимир Переверзев, Богатырёву исполнилось бы 38 лет.
Добрые слова про мужчину сказали и его коллеги — военнослужащего назвали его порядочным и ответственным человеком. Работал он в ООО «Плодородие».
Ранее стало известно, что младший сержант — командир боевой машины пехоты Владимир Богатырёв получил смертельное ранение в боях на территории ЛНР. Ему посмертно вручили орден Мужества.
Переверзев в свою очередь добавил, что в Борисовском районе могут создать единый мемориал в память о погибших в боях в разные годы.
«Хочу сказать вам, мои земляки, что администрацией Борисовского района в настоящее время разрабатывается проект по создании единого мемориала памяти наших ребят, погибших не только в СВО, но и в первую и вторую чеченские кампании», — заключил Переверзев.