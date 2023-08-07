В белгородском приграничье установили доску в память о погибшем на СВО депутате

«​Хочу сказать вам, мои земляки, что администрацией Борисовского​ района в​ настоящее время разрабатывается проект по создании единого мемориала памяти наших ребят, погибших не только в СВО, но и в первую и вторую чеченские кампании», — заключил Переверзев.