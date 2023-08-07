Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Изображение материала

Уже 1136 потерявших дома из-за обстрелов белгородцев выбрали новое жильё

7 августа 2023, 16:01
Фото: 1MI
Статистикой на оперсвоещании правительства Белгородской области поделилась министр строительства Оксана Козлитина.

Министр Оксана Козлитина сообщила, что из 1755 утративших жильё собственников уведомления получили уже 1498 человек. Тем не менее на сегодняшний день всё ещё не удаётся вручить 257 уведомлений. Причина в том, что не всегда получается оформить права наследования, а часть владельцев находится за пределами территории региона.

Кроме того,

  • 1465 собственников дали согласие на предоставление жилья;
  • 1136 белгородцев подписали заявления на конкретную квартиру или дом;
  • 191 семья уже заселена в новые жилые помещения.
Работа продолжается. В процессе подбора 329 домовладений, из которых 14 собственниками в судебном порядке решается вопрос по узакониванию пристроек, по 233 собственникам определяемся, приступаем к строительству многоквартирных домов, по 25 домовладениям проводится работа по подбору земельных участков, 22 семьи ещё в процессе подбора жилья из имеющейся базы.
Оксана Козлитина

Напомним, что решать вопрос с предоставлением жилья начали в феврале этого года. На приобретение и строительство новых домов и квартир выделили 9,4 млрд рублей.

Читайте также:
Гладков рассказал о поддержке белгородских семейных ферм и кооперативовДневной стационар и массажный кабинет появятся в амбулатории под БелгородомГладков ответил, когда примут окончательное решение по работе белгородских школ
#Артем Черненко#Хорошие новости#Белгород#Министерство строительства#Предоставление жилья#Земельные участки#Потеря жилья#Общество#Белгородская область#Оксана Козлитина
Подпишитесь
На Белгородскую область вновь обрушилась непогода: фото и видео очевидцев
Сегодня, 14:41
Машина в Белгороде осталась без крыши из-за непогоды
Сегодня, 13:40
Застройщик ЖБК-1 занесен на Доску почета как лучшая строительная организация года
Сегодня, 13:00
«Геопарк» в Белгороде признали банкротом
Сегодня, 08:36
Белгородская самооборона провела первые учения с детьми от 8 до 14 лет
Сегодня, 12:56
Принадлежащие украинцам белгородские компании заплатили меньше налогов
Сегодня, 13:45