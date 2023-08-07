Уже 1136 потерявших дома из-за обстрелов белгородцев выбрали новое жильё

Министр Оксана Козлитина сообщила, что из 1755 утративших жильё собственников уведомления получили уже 1498 человек. Тем не менее на сегодняшний день всё ещё не удаётся вручить 257 уведомлений. Причина в том, что не всегда получается оформить права наследования, а часть владельцев находится за пределами территории региона.