Уже 1136 потерявших дома из-за обстрелов белгородцев выбрали новое жильё

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Министр Оксана Козлитина сообщила, что из 1755 утративших жильё собственников уведомления получили уже 1498 человек. Тем не менее на сегодняшний день всё ещё не удаётся вручить 257 уведомлений. Причина в том, что не всегда получается оформить права наследования, а часть владельцев находится за пределами территории региона.
Кроме того,
Работа продолжается. В процессе подбора 329 домовладений, из которых 14 собственниками в судебном порядке решается вопрос по узакониванию пристроек, по 233 собственникам определяемся, приступаем к строительству многоквартирных домов, по 25 домовладениям проводится работа по подбору земельных участков, 22 семьи ещё в процессе подбора жилья из имеющейся базы.
Оксана Козлитина
Напомним, что решать вопрос с предоставлением жилья начали в феврале этого года. На приобретение и строительство новых домов и квартир выделили 9,4 млрд рублей.