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Убийством 15-летней белгородки заинтересовался федеральный следком

7 августа 2023, 06:38
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил белгородскому следкому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства девочки-подростка, сообщили в Следственном комитете РФ.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства 15-летней девочки в Белгородской области. Её тело обнаружили 6 августа. 4 августа юная белгородка ушла гулять и не вернулась.

Следственные органы в регионе ранее возбудили уголовное дело после пропажи девочки-подростка. Теперь главе областного СК предстоит подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате следкома.

Об убийстве стало известно 6 августа. Тело пропавшей 15-летней девушки нашли с признаками насильственной смерти. Тогда же следком возбудил уголовное дело.

4 августа школьница ушла гулять на улицу и не вернулась. Её разыскивали в том числе волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Как ранее стало известно, пропавшая девочка училась в Разуменской школе №1. Замглавы администрации Белгородского района Евгений Попов отметил, что она была из многодетной семьи.

Накануне в Старооскольском горокруге сообщалось об исчезновении 11-летней девочки. Однако её уже нашли — с ней всё в порядке. Позже эту же информацию подтвердили и в управлении образования Старого Оскола.

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