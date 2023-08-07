Убийством 15-летней белгородки заинтересовался федеральный следком

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства 15-летней девочки в Белгородской области. Её тело обнаружили 6 августа. 4 августа юная белгородка ушла гулять и не вернулась.
Следственные органы в регионе ранее возбудили уголовное дело после пропажи девочки-подростка. Теперь главе областного СК предстоит подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате следкома.
Об убийстве стало известно 6 августа. Тело пропавшей 15-летней девушки нашли с признаками насильственной смерти. Тогда же следком возбудил уголовное дело.
4 августа школьница ушла гулять на улицу и не вернулась. Её разыскивали в том числе волонтёры отряда «Лиза Алерт».
Как ранее стало известно, пропавшая девочка училась в Разуменской школе №1. Замглавы администрации Белгородского района Евгений Попов отметил, что она была из многодетной семьи.
Накануне в Старооскольском горокруге сообщалось об исчезновении 11-летней девочки. Однако её уже нашли — с ней всё в порядке. Позже эту же информацию подтвердили и в управлении образования Старого Оскола.