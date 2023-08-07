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Убийство девочки, выплаты и банкротство «Геопарка» обсуждали белгородцы 7 августа

7 августа 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Итоги дня
Подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы задержали, белгородским детям участников СВО выплатят по 15 тыс. рублей к школе, а «Геопарк» в областном центре признали банкротом

Задержали подозреваемого в убийстве девочки

Предполагаемого убийцу 15-летней школьницы из Разумного задержали. Преступником может быть 42-летний мужчина, живший в этом же посёлке.

Сообщалось, что мужчина проживал на съёмной квартире в Разумном. Более того, ранее он привлекался к уголовной ответственности.

В полиции подтвердили информацию о задержании подозреваемого Павла Дружинина. Местные паблики и Telegram-каналы сообщают, что предполагаемый убийца мог быть психически нездоров.

По информации источников, мужчину неоднократно привлекали к ответственности за посещение общественных мест в пьяном виде, а также за более тяжкие нарушения. В 2020 году его отправили на принудительное лечение. Сообщалось, что подозреваемого якобы выпустили из психлечебницы месяц назад.

Делом убийства девочки-подростка заинтересовались и в федеральном СК. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил белгородскому следкому представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

О том, что девушку убили, стало известно 6 августа. Тело пропавшей 15-летней белгородки нашли с признаками насильственной смерти. Школьница пропала 4 августа.

Подозреваемого в убийстве 15-летней девочки задержали в Белгородской области
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Выплаты детям участников СВО

В Белгородской области детям участников спецоперации выплатят по 15 тысяч рублей для подготовки к школе. Выплаты получат законные и усыновлённые дети. Деньги выплатят и в тех случаях, если отец погиб в зоне СВО.

Семьи получат средства, если между супругами узаконены отношения, а дети являются родными или усыновлёнными. Выплатить деньги в ходе оперативного совещания поручил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, средства также получат семьи, в которых отцы погибли. Деньги власти обещают перечислить до 20 августа. Кроме того, Гладков предложил сделать указанную меру поддержки ежегодной.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области помогут выплатами детям с целиакией. Детям с «мучной болезнью» тоже начнут выплачивать по 15 тыс. рублей. Средства на эти цели выделят из областного бюджета.

Белгородским детям участников СВО выплатят по 15 тысяч рублей для подготовки к школе
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Банкротство «Геопарка»

Белгородский «Геопарк» признали банкротом, уже открыто конкурсное производство. Арбитражный суд Белгородской области принял соответствующее решение 1 августа. Конкурсное производство открыто до 1 февраля 2024 года. Конкурсным управляющим ООО «Геопарк» утвердили Игоря Корнеева.

Следующее судебное заседание назначили на 1 февраля. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев.

Организация зарегистрирована в Белгороде в 2005 году. Учредителем «Геопарка» является Александр Каракулов.

«Геопарк» в Белгороде признали банкротом
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