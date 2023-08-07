Убийство девочки, выплаты и банкротство «Геопарка» обсуждали белгородцы 7 августа

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Предполагаемого убийцу 15-летней школьницы из Разумного задержали. Преступником может быть 42-летний мужчина, живший в этом же посёлке.
Сообщалось, что мужчина проживал на съёмной квартире в Разумном. Более того, ранее он привлекался к уголовной ответственности.
В полиции подтвердили информацию о задержании подозреваемого Павла Дружинина. Местные паблики и Telegram-каналы сообщают, что предполагаемый убийца мог быть психически нездоров.
По информации источников, мужчину неоднократно привлекали к ответственности за посещение общественных мест в пьяном виде, а также за более тяжкие нарушения. В 2020 году его отправили на принудительное лечение. Сообщалось, что подозреваемого якобы выпустили из психлечебницы месяц назад.
Делом убийства девочки-подростка заинтересовались и в федеральном СК. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил белгородскому следкому представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
В Белгородской области детям участников спецоперации выплатят по 15 тысяч рублей для подготовки к школе. Выплаты получат законные и усыновлённые дети. Деньги выплатят и в тех случаях, если отец погиб в зоне СВО.
Семьи получат средства, если между супругами узаконены отношения, а дети являются родными или усыновлёнными. Выплатить деньги в ходе оперативного совещания поручил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, средства также получат семьи, в которых отцы погибли. Деньги власти обещают перечислить до 20 августа. Кроме того, Гладков предложил сделать указанную меру поддержки ежегодной.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области помогут выплатами детям с целиакией. Детям с «мучной болезнью» тоже начнут выплачивать по 15 тыс. рублей. Средства на эти цели выделят из областного бюджета.
Белгородский «Геопарк» признали банкротом, уже открыто конкурсное производство. Арбитражный суд Белгородской области принял соответствующее решение 1 августа. Конкурсное производство открыто до 1 февраля 2024 года. Конкурсным управляющим ООО «Геопарк» утвердили Игоря Корнеева.
Следующее судебное заседание назначили на 1 февраля. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев.
Организация зарегистрирована в Белгороде в 2005 году. Учредителем «Геопарка» является Александр Каракулов.