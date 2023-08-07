Убийство девочки, выплаты и банкротство «Геопарка» обсуждали белгородцы 7 августа

По информации источников, мужчину неоднократно привлекали к ответственности за посещение общественных мест в пьяном виде, а также за более тяжкие нарушения. В 2020 году его отправили на принудительное лечение. Сообщалось, что подозреваемого якобы выпустили из психлечебницы месяц назад.