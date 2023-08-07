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Published Сегодня, 15:28

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Студенты общежития в Белгороде пожаловались на сбор их вещей из-за шебекинцев

7 августа 2023, 15:28
Фото: 1MI
Об этом рассказала заместитель главы региона по внутренней политике Ольга Медведева. Она добавила, что если студенты не могли собрать вещи сами, этим занималась администрация учебного учреждения.
Сюжет
Пвр

По словам Медведевой, в первое время общежития готовились в экстренном порядке для того, чтобы шебекинцы смогли там разместиться.

Несмотря на то, что у нас дистанционный формат обучения и студенты, в основном, были дома, их вещи оставались в общежитиях. Мы попросили максимально быстро их убрать.
Ольга Медведева

Чиновница добавила, что там, где собрать вещи не получалось у студентов, этим занималась администрация. Она комиссионно собирала вещи, относила в камеру хранения, оповещала студентов.

Конечно, это вызвало недовольство. Из одного вуза были обращения о том, что их вещи достаточно экстренно вывозят из комнат. Это было необходимо. Нужно было дать возможность людям жить в более или менее комфортных условиях.
Ольга Медведева
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#Общежития#Пвр#Шебекинцы#Заселение#Вещи#Студенты#Общество#Белгородская область#Ольга медведева#Кристина Семенчук
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