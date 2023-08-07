Студенты общежития в Белгороде пожаловались на сбор их вещей из-за шебекинцев

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
По словам Медведевой, в первое время общежития готовились в экстренном порядке для того, чтобы шебекинцы смогли там разместиться.
Несмотря на то, что у нас дистанционный формат обучения и студенты, в основном, были дома, их вещи оставались в общежитиях. Мы попросили максимально быстро их убрать.
Ольга Медведева
Чиновница добавила, что там, где собрать вещи не получалось у студентов, этим занималась администрация. Она комиссионно собирала вещи, относила в камеру хранения, оповещала студентов.
Конечно, это вызвало недовольство. Из одного вуза были обращения о том, что их вещи достаточно экстренно вывозят из комнат. Это было необходимо. Нужно было дать возможность людям жить в более или менее комфортных условиях.
Ольга Медведева