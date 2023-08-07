«Скорость реагирования не устраивает». Гладков — о помощи раненным на СВО белгородцам

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Не так давно правительство региона получило обращение от раненого жителя Шебекинского горокруга. Губернатор Вячеслав Гладков дал поручение министру здравоохранения Андрею Иконникову разобраться вместе с замом в ситуации.
Есть обращение раненого жителя Шебекинского городского округа. Он воевал, находится на территории области. У него есть проблемы с лечением. Думаю, здесь минздрав разберётся, какую помощь в рамках наших возможностей мы можем дать, ведь лечение идёт под контролем Министерства обороны. Но если нужна какая-то помощь — мы со своей стороны должны максимально быстро её оказать.
Вячеслав Гладков
Глава региона также добавил, что скорость реагирования на такого рода обращения должна быть более быстрой. По словам Гладкова, текущая его «не устраивает».