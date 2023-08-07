«Скорость реагирования не устраивает». Гладков — о помощи раненным на СВО белгородцам

Гладков поручил ускорить реакцию на жалобы от получивших ранения в СВО белгородцев

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков заявил, что скорость реакции его подчинённых на жалобы от воевавших белгородцев ниже необходимой.