Шебекинцы пожаловались на выселение из пункта временного проживания в Белгороде

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В Telegram-канале «Белгород №1» появилась жалоба жительницы Шебекино Виктории. Она рассказала, что её и молодого человека выгоняют из общежития белгородского правоохранительного колледжа по улице Горького, 52а в Белгороде.
Девушка добавила, что вместе с ними там проживает ещё четыре человека. Их переселяют в другое место, а их с парнем якобы выгоняют на улицу.
Нам некуда идти жить. Говорят, поезжайте в Шебекино и живите в разрушенном доме. Я попросила заведующих, чтобы дали время до понедельника — чтобы я сняла квартиру.
Виктория
В областном правительстве Бел.Ру рассказали, что в пункте временного размещения в общежитии Белгородского правоохранительного колледжа проживало 66 человек. Людей начали заселять 3 июня.
Расселение пункта временного размещения началось 28 июля. В настоящее время данный пункт прекратил свою деятельность и в здании общежития шебекинцы не проживают.
По своей собственной инициативе ПВР покинули 60 человек. 54 человека вернулись в Шебекинский горокруг, а шесть человек переселили в другие ПВР на территории Белгорода.