Шебекинцы пожаловались на выселение из пункта временного проживания в Белгороде

В Telegram-канале «Белгород №1» появилась жалоба жительницы Шебекино Виктории. Она рассказала, что её и молодого человека выгоняют из общежития белгородского правоохранительного колледжа по улице Горького, 52а в Белгороде.



Девушка добавила, что вместе с ними там проживает ещё четыре человека. Их переселяют в другое место, а их с парнем якобы выгоняют на улицу.