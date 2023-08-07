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Published Сегодня, 12:18

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Шебекинцы пожаловались на выселение из пункта временного проживания в Белгороде

7 августа 2023, 12:18
Фото: 1MI
Жалобу оставила жительница Шебекино в Сети. Она рассказала, что её вместе с молодым человеком попросили съехать из общежития белгородского правоохранительного колледжа в Белгороде. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство.
Сюжет
Пвр

В Telegram-канале «Белгород №1» появилась жалоба жительницы Шебекино Виктории. Она рассказала, что её и молодого человека выгоняют из общежития белгородского правоохранительного колледжа по улице Горького, 52а в Белгороде.

Девушка добавила, что вместе с ними там проживает ещё четыре человека. Их переселяют в другое место, а их с парнем якобы выгоняют на улицу.

Нам некуда идти жить. Говорят, поезжайте в Шебекино и живите в разрушенном доме. Я попросила заведующих, чтобы дали время до понедельника — чтобы я сняла квартиру.
Виктория

В областном правительстве Бел.Ру рассказали, что в пункте временного размещения в общежитии Белгородского правоохранительного колледжа проживало 66 человек. Людей начали заселять 3 июня.

Расселение пункта временного размещения началось 28 июля. В настоящее время данный пункт прекратил свою деятельность и в здании общежития шебекинцы не проживают.

По своей собственной инициативе ПВР покинули 60 человек. 54 человека вернулись в Шебекинский горокруг, а шесть человек переселили в другие ПВР на территории Белгорода.

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#Кристина Семенчук#Пвр#Выселение#Белгородский правоохранительный колледж#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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