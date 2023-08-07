С экс-директора музея в Старом Осколе не будут взыскивать 1,3 млн рублей ущерба

Как пишет издание, с бывшего директора Старооскольского художественного музея Елены Марковой пытались взыскать более 1 млн рублей ущерба, который якобы был причинён бюджету округа её действиями. Прокурору в его требованиях о возмещении с пенсионерки ущерба было отказано.