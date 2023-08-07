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С экс-директора музея в Старом Осколе не будут взыскивать 1,3 млн рублей ущерба

7 августа 2023, 11:23
Фото: 1MI
Суд не стал поддерживать прокуратуру в споре по делу бывшего директора Старооскольского художественного музея. Пенсионерке не придётся возмещать ущерб в бюджет муниципалитета. Подробности сообщает «Фонарь».
Сюжет
Суд

С экс-директора Старооскольского художественного музея не будут взыскивать 1,3 млн рублей в пользу бюджета городского округа. Суд не поддержал прокуратуру в споре по поводу причинения ущерба муниципалитету.

Как пишет издание, с бывшего директора Старооскольского художественного музея Елены Марковой пытались взыскать более 1 млн рублей ущерба, который якобы был причинён бюджету округа её действиями. Прокурору в его требованиях о возмещении с пенсионерки ущерба было отказано.

Сообщалось, что женщина в период руководства фиктивно трудоустроила четверых человек на должности смотрителей и научного сотрудника. Происходило это в период с июня 2016 по июль 2020 года. Деньгами пенсионерка якобы воспользовалась по собственному усмотрению.

Ранее стало известно, что бывшего директора музея признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и обязали уплатить штраф. Однако пенсионерку защитили старооскольцы.

В решении суда указано, что деньги оскольчанка действительно тратила на нужды музея. Фиктивно людей она устроила из-за недостаточного финансирования работы учреждения. Все купленные ценности в итоге были поставлены на баланс музея.

В суде считают, что факт того, что женщина присвоила деньги, не доказан — женщина направила их в пользу музея. Она предоставила соответствующие документы, подтверждающие это.

Стали известны подробности громкого дела против экс-директора белгородского музея
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