С экс-директора музея в Старом Осколе не будут взыскивать 1,3 млн рублей ущерба

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
С экс-директора Старооскольского художественного музея не будут взыскивать 1,3 млн рублей в пользу бюджета городского округа. Суд не поддержал прокуратуру в споре по поводу причинения ущерба муниципалитету.
Как пишет издание, с бывшего директора Старооскольского художественного музея Елены Марковой пытались взыскать более 1 млн рублей ущерба, который якобы был причинён бюджету округа её действиями. Прокурору в его требованиях о возмещении с пенсионерки ущерба было отказано.
Сообщалось, что женщина в период руководства фиктивно трудоустроила четверых человек на должности смотрителей и научного сотрудника. Происходило это в период с июня 2016 по июль 2020 года. Деньгами пенсионерка якобы воспользовалась по собственному усмотрению.
Ранее стало известно, что бывшего директора музея признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и обязали уплатить штраф. Однако пенсионерку защитили старооскольцы.
В решении суда указано, что деньги оскольчанка действительно тратила на нужды музея. Фиктивно людей она устроила из-за недостаточного финансирования работы учреждения. Все купленные ценности в итоге были поставлены на баланс музея.
В суде считают, что факт того, что женщина присвоила деньги, не доказан — женщина направила их в пользу музея. Она предоставила соответствующие документы, подтверждающие это.