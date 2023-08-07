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РЭО принимает документы на магистерские программы обучения до 11 сентября

7 августа 2023, 18:11
Российский экологический оператор до 11 сентября принимает документы на поступление на одну из своих магистерских программ на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Набор проводится на программы «ESG-трансформация предприятий» и «Зеленая экономика и управление ресурсами». В первом случае обучение длится 2,5 года, форма — очно-заочная, стоимость — 190 тысяч рублей в год. Срок обучения по второй программе составляет два года, форма обучения — очная, стоимость — 420 тысяч рублей в год, передает gorod55.ru.

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, студенты изучат базовые экономические дисциплины, проблематику зеленой экономики, инструменты эффективного управления продуктами. После обучение можно будет устроиться в разные сферы — от энергетики и до госуправления.

«Подготовка кадров направлена на развитие экономики замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил Денис Буцаев.

РЭО приглашает пройти магистерские программы чиновников и работников сферы обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. Дополнительная информация о программах магистратуры представлена на официальном сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Напомним, что ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России, чтобы сократить объем захоронения отходов и уменьшить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — сортировка 100%-ного объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

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