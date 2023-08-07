РЭО принимает документы на магистерские программы обучения до 11 сентября

Набор проводится на программы «ESG-трансформация предприятий» и «Зеленая экономика и управление ресурсами». В первом случае обучение длится 2,5 года, форма — очно-заочная, стоимость — 190 тысяч рублей в год. Срок обучения по второй программе составляет два года, форма обучения — очная, стоимость — 420 тысяч рублей в год, передает gorod55.ru.