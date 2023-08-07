Раненные в СВО белгородцы будут проходить реабилитацию в санатории «Красиво»

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Губернатор Вячеслав Гладков поручил министру здравоохранения области Андрею Иконникову отработать озвученное предложение: установить порядок работы и выбрать подход медицинской реабилитации участников СВО в санатории «Красиво». Подготовить предложение региональный минздрав должен будет к 1 сентября.
У нас есть региональный ресурс, который имеет возможность очень быстро стать хорошим реабилитационным центром. Полностью его переводить на этом этапе нет необходимости,
— пояснил своё решение Вячеслав Гладков.
Также губернатор подчеркнул, что пройти восстановление в санатории смогут только участники СВО — военные с тяжёлыми ранениями, инвалидностью. Под эти нужды переведут часть зданий.