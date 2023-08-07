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Раненные в СВО белгородцы будут проходить реабилитацию в санатории «Красиво»

7 августа 2023, 07:21
Фото: 1MI
Военные с тяжёлыми ранениями и инвалидностью смогут восстановить здоровье в санатории Борисовского района. Такое предложение сегодня озвучил губернатор региона Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании правительства области.

Губернатор Вячеслав Гладков поручил министру здравоохранения области Андрею Иконникову отработать озвученное предложение: установить порядок работы и выбрать подход медицинской реабилитации участников СВО в санатории «Красиво». Подготовить предложение региональный минздрав должен будет к 1 сентября.

У нас есть региональный ресурс, который имеет возможность очень быстро стать хорошим реабилитационным центром. Полностью его переводить на этом этапе нет необходимости,

— пояснил своё решение Вячеслав Гладков.

Также губернатор подчеркнул, что пройти восстановление в санатории смогут только участники СВО — военные с тяжёлыми ранениями, инвалидностью. Под эти нужды переведут часть зданий.

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#Таисия Некрасова#Общество#Медицина#Участники СВО#Восстановление#Здоровье#Санаторий красиво#Новости Белгорода#СВО#Белгородская область#Борисовский район#Вячеслав Гладков#Андрей иконников
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