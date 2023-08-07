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«Проблем больше, чем от обстрелов». Гладков — о горящей под Шебекино свалке

7 августа 2023, 07:25
Фото: 1MI
Свалка под Белгородом

Прогоревшую на 15 метров свалку под Шебекино обещают потушить через три недели

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков обсудил с главой Шебекинского горокруга Владимиром Ждановым вечно горящую свалку у границы.
Сюжет
Пожар

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что жалобы на свалку поступают каждое лето. В этом году проблем от пожара возникает уже больше, чем от последствий обстрела муниципалитета.

Что у нас с возгоранием? Почему у нас каждое лето горит мусорный полигон? Люди очень сильно жалуются. На сегодняшний день фиксируем большую проблему от возгорания, больше даже, чем от последствий обстрела двухмесячной давности. В чём дело?
Вячеслав Гладков

Как ответил Владимир Жданов, пожар на свалке — это следствие возгорания, когда ВСУ массово обстреляли Шебекино. По словам главы города, открытого горения на полигоне нет, а мусор тлеет на глубине 15 метров.

Выход — засыпка грунтом. Где-то две-три недели нужно, чтобы ликвидировать последствия. Очень большой объём работы.
Владимир Жданов

Гладков отметил, что свалок в области много, но горит всегда всего одна и горела до СВО — в Шебекинском горокруге. «Что нужно сделать, чтобы прекратить это безобразие?» — спросил глава региона. Жданов ответил, что поможет только просыпка грунтом: две недели до этого лили водой, не помогло.

Гладков поручил своему заму Юлии Щедриной провести комиссионный выход с обследованием мусорного полигона. Ровно через неделю губернатор ждёт доклада.

«Мы дышим этой гадостью»: жители белгородского Шебекино жалуются на тлеющую свалку
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#Пожар#Свалка#Шебекино#Мусорный полигон#Губернатор#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов#Артем Черненко
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