«Проблем больше, чем от обстрелов». Гладков — о горящей под Шебекино свалке

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что жалобы на свалку поступают каждое лето. В этом году проблем от пожара возникает уже больше, чем от последствий обстрела муниципалитета.
Что у нас с возгоранием? Почему у нас каждое лето горит мусорный полигон? Люди очень сильно жалуются. На сегодняшний день фиксируем большую проблему от возгорания, больше даже, чем от последствий обстрела двухмесячной давности. В чём дело?
Вячеслав Гладков
Как ответил Владимир Жданов, пожар на свалке — это следствие возгорания, когда ВСУ массово обстреляли Шебекино. По словам главы города, открытого горения на полигоне нет, а мусор тлеет на глубине 15 метров.
Выход — засыпка грунтом. Где-то две-три недели нужно, чтобы ликвидировать последствия. Очень большой объём работы.
Владимир Жданов
Гладков отметил, что свалок в области много, но горит всегда всего одна и горела до СВО — в Шебекинском горокруге. «Что нужно сделать, чтобы прекратить это безобразие?» — спросил глава региона. Жданов ответил, что поможет только просыпка грунтом: две недели до этого лили водой, не помогло.
Гладков поручил своему заму Юлии Щедриной провести комиссионный выход с обследованием мусорного полигона. Ровно через неделю губернатор ждёт доклада.