«Проблем больше, чем от обстрелов». Гладков — о горящей под Шебекино свалке

Гладков отметил, что свалок в области много, но горит всегда всего одна и горела до СВО — в Шебекинском горокруге. «Что нужно сделать, чтобы прекратить это безобразие?» — спросил глава региона. Жданов ответил, что поможет только просыпка грунтом: две недели до этого лили водой, не помогло.