Пострадавшие во время урагана дома в Белгородской области почти восстановили

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Так, по словам главы муниципалитета Владимира Переверзева, контуры закрыты во всех домах. Остались три проблемных дома, где необходимо отремонтировать фронтон, и крыши двух домов. Работы по восстановлению закончат до конца недели.
Также две школы в Борисовском районе ждут поставку металла. Сегодня будет смонтирован забор в пострадавшем доме многодетной семьи.
Губернатор Вячеслав Гладков поблагодарил главу района за работу и попросил держать на контроле ремонтный вопрос.