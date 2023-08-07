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Published Сегодня, 06:48

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Пострадавшие во время урагана дома в Белгородской области почти восстановили

7 августа 2023, 06:48
Фото: 1MI
Фасады порядка 200 домов в Борисовском районе, пострадавших при урагане, почти отремонтировали. Об этом стало известно сегодня, 7 августа, во время еженедельного оперативного совещания правительства региона.

Так, по словам главы муниципалитета Владимира Переверзева, контуры закрыты во всех домах. Остались три проблемных дома, где необходимо отремонтировать фронтон, и крыши двух домов. Работы по восстановлению закончат до конца недели.

Также две школы в Борисовском районе ждут поставку металла. Сегодня будет смонтирован забор в пострадавшем доме многодетной семьи.

Губернатор Вячеслав Гладков поблагодарил главу района за работу и попросил держать на контроле ремонтный вопрос.

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#Таисия Некрасова#Разрушения#Ураган#Общество#Происшествия#Город#Губернатор#Белгородская область#Борисовский район#Владимир Переверзев#Вячеслав Гладков
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