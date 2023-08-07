Подозреваемого в убийстве 15-летней девочки задержали в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Предполагаемый убийца на данный момент задержан. Официальной информации ещё не поступало, но по данным Бел.Ру речь идёт о 42-летнем Павле Дружинине. Мужчина проживал на съёмной квартире в Разумном, ранее он привлекался к уголовной ответственности.
Напомним, что 4 августа около 18:00 Виктория Губанова ушла гулять в посёлке Разумное и пропала. 6 августа следователи нашли на кладбище тело ребёнка с признаками насильственной смерти. Возбудили уголовное дело, контроль над которым взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.