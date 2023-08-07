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Подозреваемого в убийстве 15-летней девочки задержали в Белгородской области

7 августа 2023, 08:51
Фото: Midjourney
По данным Бел.Ру, возможный убийца 15-летней Виктории Губановой уже задержан. Им может быть 42-летний мужчина, живший в Разумном.

Предполагаемый убийца на данный момент задержан. Официальной информации ещё не поступало, но по данным Бел.Ру речь идёт о 42-летнем Павле Дружинине. Мужчина проживал на съёмной квартире в Разумном, ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, что 4 августа около 18:00 Виктория Губанова ушла гулять в посёлке Разумное и пропала. 6 августа следователи нашли на кладбище тело ребёнка с признаками насильственной смерти. Возбудили уголовное дело, контроль над которым взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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