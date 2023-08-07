Подозреваемого в убийстве 15-летней девочки задержали в Белгородской области

Предполагаемый убийца на данный момент задержан. Официальной информации ещё не поступало, но по данным Бел.Ру речь идёт о 42-летнем Павле Дружинине. Мужчина проживал на съёмной квартире в Разумном, ранее он привлекался к уголовной ответственности.