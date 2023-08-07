Один не способен, второму всё равно: Гладков раскритиковал мэров за работу со светом

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Особенно это касается городских пространств. Например, в Сосновке, где к окончанию строительного сезона не завершили работу с освещением велопешеходных дорожек. Губернатор Вячеслав Гладков посетовал на то, что ранее пытался решить этот вопрос с уже бывшими мэрами, но им было всё равно.
Никаких на этих участках воздушных прокладок кабеля быть не должно. Мне кажется, это позор. Неоднократно говорил об этом Антону Иванову, но, как оказалось, человек просто не способен это делать. Юрий Владимирович Галдун — его вообще не интересовало качество работы. Создавайте тогда своё подразделение, находите адекватного подрядчика.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что область вкладывает огромные деньги в прокладку подземного кабеля, но на глазах всё начинает рушиться и перегорать. Глава региона отметил ещё раз, что это позор, и что работы по данному направлению в Сосновке и на улице 50-летия Белгородской области должны закончить до 1 ноября. Нынешний мэр Валентин Демидов ответил, что на этот раз всё точно сделают.
Ранее Гладков уже критиковал экс-мэра Юрия Галдуна за его не совсем серьёзных подход к озеленению Белгорода. По мнению губернатора, Галдуна больше волновали цветы на даче, чем цветы на клумбах города.