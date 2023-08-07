Один не способен, второму всё равно: Гладков раскритиковал мэров за работу со светом

Губернатор отметил, что область вкладывает огромные деньги в прокладку подземного кабеля, но на глазах всё начинает рушиться и перегорать. Глава региона отметил ещё раз, что это позор, и что работы по данному направлению в Сосновке и на улице 50-летия Белгородской области должны закончить до 1 ноября. Нынешний мэр Валентин Демидов ответил, что на этот раз всё точно сделают.