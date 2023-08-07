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На Белгородскую область вновь обрушилась непогода: фото и видео очевидцев

7 августа 2023, 14:41
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Непогода в Масловой Пристани

Белгородцы поделились фото последствий непогоды

В нескольких районах региона повалило деревья и сорвало крыши. Фотографиями с последствиями плохой погоды делятся местные Telegram-каналы.

Непогода вновь обрушилась на Белгородскую область. Сразу в нескольких районах региона упали деревья, повредило крыши. В частности, кровля рухнула в одном из домов в Масловой Пристани Шебекинского округа. Затронула непогода и Октябрьский в Белгородском районе.

В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого, 135 сухое дерево упало на припаркованные автомобили. На улице Губкина из-за сильного ветра буквально развалился балкон. Обломки упали на клумбу, поэтому никто не пострадал.

В пресс-службе мэрии сообщили, что диспетчерам уже поступила информация о семи поваленных деревьях.

Сухое дерево в БелгородеСухое дерево в Белгороде
Сухое дерево в БелгородеСухое дерево в Белгороде
Непогода в ОктябрьскомНепогода в Октябрьском
Непогода в ОктябрьскомНепогода в Октябрьском
Балкон в БелгородеБалкон в Белгороде
Сухое дерево в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Балкон в Белгороде
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»

От непогоды сильно пострадал и Краснояружский район. В Красной Яруге у двухэтажного дома сорвало часть крыши, рядом повалило берёзу. На улице Полевой повалило дерево. В Красноорловском у дома сорвало часть крыши.

Непогода в Краснояружском районеНепогода в Краснояружском районе
Непогода в Краснояружском районеНепогода в Краснояружском районе
Непогода в Краснояружском районе
Фото: Telegram-канал «Красная Яруга»

Ситуацию в районе прокомментировал его глава Андрей Миськов. Он сообщил, что возможны перебои с электроэнергией, однако последствия непогоды, по его словам, уже устраняют.

«Из-за резкого ухудшения погоды на территории района наблюдаются перебои с электроснабжением в некоторых населённых пунктах. Сильный ливневый дождь с ветром повалил несколько деревьев, заборов и повредил крыши жилых домов. Сейчас оперативные службы района приступили к устранению последствий непогоды», — написал Миськов.

В Белгороде, напомним, на автомобиль упала ветка дерева, которую снёс сильный ветер. Инцидент произошёл около дома №112 на проспекте Богдана Хмельницкого. На месте работали спасатели.

Машина в Белгороде осталась без крыши из-за непогоды
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Машина в Белгороде осталась без крыши из-за непогоды
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