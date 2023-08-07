На Белгородскую область вновь обрушилась непогода: фото и видео очевидцев

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Непогода вновь обрушилась на Белгородскую область. Сразу в нескольких районах региона упали деревья, повредило крыши. В частности, кровля рухнула в одном из домов в Масловой Пристани Шебекинского округа. Затронула непогода и Октябрьский в Белгородском районе.
В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого, 135 сухое дерево упало на припаркованные автомобили. На улице Губкина из-за сильного ветра буквально развалился балкон. Обломки упали на клумбу, поэтому никто не пострадал.
В пресс-службе мэрии сообщили, что диспетчерам уже поступила информация о семи поваленных деревьях.
От непогоды сильно пострадал и Краснояружский район. В Красной Яруге у двухэтажного дома сорвало часть крыши, рядом повалило берёзу. На улице Полевой повалило дерево. В Красноорловском у дома сорвало часть крыши.
Ситуацию в районе прокомментировал его глава Андрей Миськов. Он сообщил, что возможны перебои с электроэнергией, однако последствия непогоды, по его словам, уже устраняют.
«Из-за резкого ухудшения погоды на территории района наблюдаются перебои с электроснабжением в некоторых населённых пунктах. Сильный ливневый дождь с ветром повалил несколько деревьев, заборов и повредил крыши жилых домов. Сейчас оперативные службы района приступили к устранению последствий непогоды», — написал Миськов.
В Белгороде, напомним, на автомобиль упала ветка дерева, которую снёс сильный ветер. Инцидент произошёл около дома №112 на проспекте Богдана Хмельницкого. На месте работали спасатели.