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Машина в Белгороде осталась без крыши из-за непогоды

7 августа 2023, 13:40
Фото: Bel.ru
ветка дерева проломила крышу машины в Белгороде

Упавшая ветка проломила крышу автомобиля в Белгороде

На автомобиль упала ветка дерева, которую снёс сильный ветер. Фото очевидцы прислали Бел.Ру.

7 августа областной центр накрыла непогода. Сильный ветер сорвал ветки дерева, которые пробили крышу припаркованного автомобиля. Инцидент произошёл около дома №112 на проспекте Б.Хмельницкого. Как сообщили Бел.Ру очевидцы, на месте работают спасатели.

Фото: Bel.ru

А вот ещё последствия непогоды:

Фото: Bel.ru

Напомним, мощный ливень накрыл Белгород в конце июля. В областном центре образовались «реки». Повалило несколько деревьев. Всего после мощного ливня в Белгороде пострадало 10 домов и 13 автомобилей. Повалило в общей сложности 50 деревьев.

Непогода бушевала и в Старом Осколе. Там град пробил стёкла автомобилей и даже крыши домов.

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