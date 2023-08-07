Машина в Белгороде осталась без крыши из-за непогоды

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
7 августа областной центр накрыла непогода. Сильный ветер сорвал ветки дерева, которые пробили крышу припаркованного автомобиля. Инцидент произошёл около дома №112 на проспекте Б.Хмельницкого. Как сообщили Бел.Ру очевидцы, на месте работают спасатели.
А вот ещё последствия непогоды:
Напомним, мощный ливень накрыл Белгород в конце июля. В областном центре образовались «реки». Повалило несколько деревьев. Всего после мощного ливня в Белгороде пострадало 10 домов и 13 автомобилей. Повалило в общей сложности 50 деревьев.
Непогода бушевала и в Старом Осколе. Там град пробил стёкла автомобилей и даже крыши домов.