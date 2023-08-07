Машина в Белгороде осталась без крыши из-за непогоды

Напомним, мощный ливень накрыл Белгород в конце июля. В областном центре образовались «реки». Повалило несколько деревьев. Всего после мощного ливня в Белгороде пострадало 10 домов и 13 автомобилей. Повалило в общей сложности 50 деревьев.