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Мало стиральных машин и холодильников: на что жаловались шебекинцы в ПВР

7 августа 2023, 15:27
Фото: 1MI

Шебекинцы в ПВР жаловались на недостаток холодильников и стиральных машин

Речь идёт о жителях приграничья, которые временно проживали на базе общежитий, лагерей и гостиниц. На что жаловались люди, рассказала заместитель главы Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева.
Сюжет
Пвр

По словам чиновницы, в пунктах временного размещения люди жаловались на недостаток стиральных машин, холодильников, просили поменять матрасы и привезти личные вещи.

Это понятно, когда ты привык жить дома, в комфортных условиях, находиться в общежитиях многие не могут. Старались решать все вопросы организованно. Вячеслав Гладков объехал все пункты временного размещения, смотрел, как удовлетворяются потребности, которые есть у шебекинцев. Но главный вопрос, который задавали люди: «Когда мы вернёмся домой?».
Ольга Медведева

Медведева добавила, что возвращаться домой люди начали в начале июля. Речь идёт о тех, чьё жильё не было разрушено. Остальные остаются в ПВР.

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#Пвр#Жалобы#Шебекинцы#Общество#Белгородская область#Ольга медведева#Кристина Семенчук
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