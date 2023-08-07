Мало стиральных машин и холодильников: на что жаловались шебекинцы в ПВР

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
По словам чиновницы, в пунктах временного размещения люди жаловались на недостаток стиральных машин, холодильников, просили поменять матрасы и привезти личные вещи.
Это понятно, когда ты привык жить дома, в комфортных условиях, находиться в общежитиях многие не могут. Старались решать все вопросы организованно. Вячеслав Гладков объехал все пункты временного размещения, смотрел, как удовлетворяются потребности, которые есть у шебекинцев. Но главный вопрос, который задавали люди: «Когда мы вернёмся домой?».
Ольга Медведева
Медведева добавила, что возвращаться домой люди начали в начале июля. Речь идёт о тех, чьё жильё не было разрушено. Остальные остаются в ПВР.