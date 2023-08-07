Мало стиральных машин и холодильников: на что жаловались шебекинцы в ПВР

Шебекинцы в ПВР жаловались на недостаток холодильников и стиральных машин

Речь идёт о жителях приграничья, которые временно проживали на базе общежитий, лагерей и гостиниц. На что жаловались люди, рассказала заместитель главы Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева.