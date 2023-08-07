Lexus в Старом Осколе сбил женщину: её не смогли спасти

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Вечером 6 августа в Старом Осколе случилось смертельное ДТП. Авария произошла в микрорайоне Степной около 22:25. Lexus сбил женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход пострадала — её госпитализировали. Женщина умерла в больнице.
Помимо этого, в Старом Осколе вчера вечером на перекрёстке улиц Майской и Троицкой 19-летний водитель ВАЗа не уступил дорогу 44-летнему автомобилисту за рулём «Лады». Машины столкнулись. Оба водителя попали в медучреждение.
Ранее сообщалось, что на дороге Белгород — Новая Деревня в Белгородском районе водитель иномарки проехал на красный свет светофора и сбил 11-летнюю девочку и 14-летнего мальчика. Школьников увезли в детскую областную больницу.