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Lexus в Старом Осколе сбил женщину: её не смогли спасти

7 августа 2023, 09:51
Фото: 1MI

В Белгородской области Lexus насмерть сбил женщину

Пешехода госпитализировали, но она скончалась в больнице. Ещё одна авария с пострадавшими накануне тоже произошла в Старом Осколе, сообщили в региональном УМВД.

Вечером 6 августа в Старом Осколе случилось смертельное ДТП. Авария произошла в микрорайоне Степной около 22:25. Lexus сбил женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход пострадала — её госпитализировали. Женщина умерла в больнице.

Помимо этого, в Старом Осколе вчера вечером на перекрёстке улиц Майской и Троицкой 19-летний водитель ВАЗа не уступил дорогу 44-летнему автомобилисту за рулём «Лады». Машины столкнулись. Оба водителя попали в медучреждение.

Ранее сообщалось, что на дороге Белгород — Новая Деревня в Белгородском районе водитель иномарки проехал на красный свет светофора и сбил 11-летнюю девочку и 14-летнего мальчика. Школьников увезли в детскую областную больницу.

Двое детей попали под колёса иномарки в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Смертельное ДТП#Происшествия#ДТП#Пешеход#Иномарка#Новости Старого Оскола
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