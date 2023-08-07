«Кусают до синяков, везде вонь»: белгородцы заявили о нашествии гусениц

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Валучайне бьют тревогу: большие белые гусеницы — длиной до 10 см — заполонили зелёные зоны горокруга. Насекомых заметили в селе Лавы и в хуторе Кузнецовка. Жители жалуются на обилие гусениц, неприятный запах и болезненные укусы.
«Кусают до синяков, поедают листья и дерево, лес трещит, на улице находиться невозможно, везде паутина, вонь», — сообщила одна из жительниц в комментариях на странице губернатора.
«Насчёт гусениц: вчера [4 августа — прим. ред.] в лесу, рядом с пляжем на улице Песчаная, на лавочке укусили эти гусеницы — от укусов длинные белые следы на коже, очень болезненные укусы! Впервые с таким столкнулись», — поделился в комментариях местный житель.
Глава горокруга Алексей Дыбов отреагировал на обращения и попросил указать точный адрес территории, где заметили неизвестных насекомых.
Ранее сообщалось, что непонятные гусеницы атаковали посёлок Майский. Чёрные мохнатые гусеницы поселились на одном из участков. Домовладелец утверждал, что за 35 лет такого ни разу не было.
А в конце мая в Белгороде нашествие ясеневых пилильщиков заметили в Центральном парке. Тогда коммунальные службы города обработали деревья инсектицидными препаратами.