«Кусают до синяков, везде вонь»: белгородцы заявили о нашествии гусениц

Белгородцы пожаловались на атаковавших приграничье гусениц

О проблеме сообщили жители Валуйского горокруга. С их слов, некоторые места буквально кишат гусеницами, которые, к тому же, оставляют болезненные укусы у людей. Примечательно, что ранее на проблему жаловались и жители Майского.