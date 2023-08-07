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Курсанты ВУЦ получили звание лейтенанта

7 августа 2023, 11:17
Тридцать три студента БГТУ им. В. Г. Шухова успешно завершили обучение по программе военной подготовки офицеров запаса в военном учебном центре (ВУЦ) и получили лейтенантские погоны.

Торжественная церемония присвоения первого воинского звания офицера состоялась на главной площади университета в день 80-летия со дня освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.

Курсантов ВУЦ и гостей праздника приветствовали ректор Сергей Глаголев, советник губернатора Белгородской области по вопросам взаимодействия с силовыми структурами генерал-майор Дмитрий Прокопов, заместитель военного комиссара Белгородской области полковник запаса Юрий Нетреба и другие почётные гости.

В завершении церемонии присвоения воинского звания личный состав прошёл торжественным маршем, после чего была сделана коллективная фотография выпуска.

Напомним, БГТУ имени Шухова — единственный гражданский вуз в Белгородской области, на базе которого действует военный учебный центр. Зачисленные сюда студенты совмещают обучение по основному направлению с военной подготовкой и по итогу выпуска получают диплом о высшем образовании и военный билет. ВУЦ готовит офицеров и сержантов запаса.

13 декабря 2022 года военный учебный центр имени Героя Советского Союза генерала армии Н. Ф. Ватутина отметил пятилетие. Впервые военная кафедра в вузе появилась ещё в 1976 году, после перерыва возобновила свою работу в 2017-м. Многие преподаватели военного учебного центра имеют опыт ведения боевых действий и отмечены государственными наградами. Начальник ВУЦ им. Н. Ф. Ватутина — полковник Сергей Копцев.

ВУЦ ведёт работу по военно-патриотическому воспитанию курсантов, знакомит с воинскими подвигами земляков, сохраняет историческую память в выставочных экспозициях, посвящённых Великой Отечественной войне, активно сотрудничает с всероссийским детско-юношеским общественным движением «Юнармия». Курсанты принимают активное участие в патриотических мероприятиях города и области, участвуют в раскопках с поисковыми отрядами, проекте «Путь силы» и др.

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