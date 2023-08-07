Курсанты ВУЦ получили звание лейтенанта

Напомним, БГТУ имени Шухова — единственный гражданский вуз в Белгородской области, на базе которого действует военный учебный центр. Зачисленные сюда студенты совмещают обучение по основному направлению с военной подготовкой и по итогу выпуска получают диплом о высшем образовании и военный билет. ВУЦ готовит офицеров и сержантов запаса.