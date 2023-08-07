Корпорация МСП: Сумма договоров с субъектами МСП превысила 2,5 трлн рублей

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Таким образом, доля малого и среднего бизнеса в государственных закупках превысила 58% от общего объема контрактов. Это выше показателей прошлых лет, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, пишет ria.ru.
В первой половине 2022 года объем контрактов с предприятиями МСП составлял около 1,96 трлн рублей, или примерно 45% от общего объема. По сравнению с прошлогодними показателями объем закупок у МСП увеличился более чем на 30%.
Лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса за первое полугодие 2023 года стали компании «ФСК-Россети», «РЖДстрой», «Россети Московский регион», «Деловая среда» и «Россети Ленэнерго». Самый большой рост закупок среди регионов с начала года показали МСП-поставщики из Хабаровского края (11,4 млрд рублей), Астраханской и Свердловской областей (8,5 млрд и 7,7 млрд соответственно), Санкт-Петербурга (6,9 млрд) и Ставропольского края (5,7 млрд рублей). Также прирост показали Мурманская, Новосибирская и Тульская области (5,1 млрд, 4,9 млрд и 4,4 млрд соответственно), Краснодарский край и Курганская область (по 4 млрд рублей).
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что малый и средний бизнес становится важным партнером для государственных корпораций, предоставляющим качественную продукцию и заменяющим иностранных поставщиков на рынке. Сегмент государственных закупок может стать ключевой точкой развития отечественного производственного малого и среднего бизнеса и импортозамещения.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года значительно увеличились объемы контрактов на закупку продукции и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд (более чем в 38,7 раза). Также был заметный прирост в закупках рекламных услуг и услуг по изучению рыночной конъюнктуры (в 3,2 раза), рыбы, продукции рыболовства и рыбоводства и услуг в этих сферах (в 3 раза), а также услуг по рекультивации и утилизации отходов (в 2,56 раза).