Корпорация МСП: Сумма договоров с субъектами МСП превысила 2,5 трлн рублей

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года значительно увеличились объемы контрактов на закупку продукции и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд (более чем в 38,7 раза). Также был заметный прирост в закупках рекламных услуг и услуг по изучению рыночной конъюнктуры (в 3,2 раза), рыбы, продукции рыболовства и рыбоводства и услуг в этих сферах (в 3 раза), а также услуг по рекультивации и утилизации отходов (в 2,56 раза).