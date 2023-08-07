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Кино с доставкой на дом: пользователи Wink посмотрят новинки за бонусы «Ростелекома»

7 августа 2023, 14:05
«Ростелеком» расширяет возможности бонусной программы для своих клиентов: теперь доступ к ней открыт для пользователей видеосервиса Wink. Накопленными баллами можно оплатить фильмы и сериалы по курсу «1 бонус = 1 рубль».

Для конвертации баллов в кино клиентам Wink в личном кабинете видеосервиса нужно открыть подраздел «Бонусные программы» и выбрать «Ростелеком „Бонус“». Затем ввести номер мобильного телефона и указать четырехзначный код подтверждения из смс.

«Программа лояльности „Бонус“ разработана с учетом интересов наших клиентов. Особый фокус в развитии программы — это интеграция с экосистемой наших продуктов. Сегодня мы распространили ее на пользователей видеосервиса Wink. Накопленными баллами клиенты смогут оплачивать фильмы и сериалы из каталога, в котором представлено более 60 тыс. позиций. Мы постоянно расширяем список партнеров, чтобы наши клиенты могли конвертировать накопленные баллы на нужные и полезные товары и услуги. Как результат, ежегодно число пользователей бонусной программы растет в среднем на 20%», — отметил директор по клиентскому сервису «Ростелекома» Евгений Жукович.

«Ростелеком» развивает бонусную программу с 2014 года во всех регионах присутствия. Участники получают бонусы за оплату услуг, подключение автоплатежа, участие в опросах, заполнение данных профиля в личном кабинете, а также за покупки более чем в 100 интернет-магазинах партнеров.

Обменять баллы можно на скидки в «СберМегаМаркете», «Самокате», «Орматеке», игровые опции «Мир танков», а также сертификаты на мили S7 Airlines, услуги страховой компании ВСК, специальный каталог книг «ЛитРес», подписку «VK Музыка», сервисы «Пакет» от «Перекрестка» и «Пятерочки», билеты в сеть кинотеатров «КАРО», скидки на бронирование туров и отелей онлайн от сервиса Level.Travel, бесплатные уроки от Skyeng, Skysmart, Skillbox, украшения от SUNLIGHT и Sokolov.

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