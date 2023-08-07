Как добраться до Центрального пляжа в Белгороде?

На новый левый берег пляжа удобнее всего добираться общественным транспортом. Остановка находится на улице Корочанской в районе дома №48. Туда довезут автобусы под номерами: 9, 18, 37, 104, 104а, 104д, 114, 114д, 115, 115б, 204, 207, 209, 227.

Дойти можно и пешком по тому же мосту на Волчанской — расстояние из центра города составит 1,5 км.