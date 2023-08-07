Как добраться до Центрального пляжа в Белгороде?

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
На правый берег Центрального пляжа по улице Северо-Донецкой можно дойти через мост на улице Волчанской — его привели в порядок в прошлом году. Маршрут составит примерно 1 км.
На новый левый берег пляжа удобнее всего добираться общественным транспортом. Остановка находится на улице Корочанской в районе дома №48. Туда довезут автобусы под номерами: 9, 18, 37, 104, 104а, 104д, 114, 114д, 115, 115б, 204, 207, 209, 227.
Дойти можно и пешком по тому же мосту на Волчанской — расстояние из центра города составит 1,5 км.
До конца текущего года городские власти планируют оборудовать участок набережной. От «КонПрока» до улицы Волчанской построят пешеходный мост с велодорожками, связывающий набережную с пляжем.