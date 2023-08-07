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Как добраться до Центрального пляжа в Белгороде?

7 августа 2023, 14:14
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Мэр Белгорода Демидов рассказал о способах добраться до Центрального пляжа

От жителей Белгорода всё чаще поступает вопрос: как добираться до Центрального пляжа? Ведь пешеходный мост на территории ж/д вокзала сейчас закрыт. Мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале ответил на вопрос, опубликовав подробный маршрут до городского пляжа.

На правый берег Центрального пляжа по улице Северо-Донецкой можно дойти через мост на улице Волчанской — его привели в порядок в прошлом году. Маршрут составит примерно 1 км.

На новый левый берег пляжа удобнее всего добираться общественным транспортом. Остановка находится на улице Корочанской в районе дома №48. Туда довезут автобусы под номерами: 9, 18, 37, 104, 104а, 104д, 114, 114д, 115, 115б, 204, 207, 209, 227.
Дойти можно и пешком по тому же мосту на Волчанской — расстояние из центра города составит 1,5 км.

До конца текущего года городские власти планируют оборудовать участок набережной. От «КонПрока» до улицы Волчанской построят пешеходный мост с велодорожками, связывающий набережную с пляжем.

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