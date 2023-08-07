Иннополис — IT-столица для жизни с нуля

Хотя Иннополис в первую очередь ассоциируется с технологиями и инновациями, здесь также есть места для отдыха с семьей и друзьями. Одно из самых популярных — Иннополис Парк, в котором можно насладиться красивыми видами. На его территории есть спортивные площадки, игровые зоны и кафе. Также в городе есть несколько велосипедных маршрутов, с которых открывается живописный вид на природный ландшафт. В центре можно сходить в кинотеатр, кафе, ресторан или бар. В Иннополисе регулярно проводятся фестивали, концерты и спортивные соревнования. Недалеко от татарской Кремниевой долины находится город-курорт «Свияжские холмы», куда можно приехать в любое время года: зимой прокатиться на лыжах и сноуборде, а летом отдохнуть на пляже.