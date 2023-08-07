Гладков рассказал о поддержке белгородских семейных ферм и кооперативов

Напомним, что первый этап выдачи грантов семейным фермам завершился в апреле. Победили два проекта: Афанасия Кристова из Белгородского района с проектом по строительству фруктохранилища — она получила 28 млн рублей, и Евгения Стребкова из Яковлевского городского округа, которая получила 4 млн рублей на приобретение техники для работ по производству овощей на открытом грунте.