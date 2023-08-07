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Гладков рассказал о поддержке белгородских семейных ферм и кооперативов

7 августа 2023, 12:31
Фото: 1MI
Пони на ферме
Третий этап конкурса по предоставлению грантов для семейных ферм и кооперативов начался сегодня в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, в 2023 году на эти цели выделили 130 млн рублей: 50 млн рублей уже выделено в первых двух турах, а 80 млн рублей будет размещено на конкурсной основе.

Гладков отметил, что в первых турах деньги выделялись Яковлевскому округу, Волоконовскому и Корочанскому районам. Получали средства и семейные фермы, на которых строят плодохранилища для хранения яблок, а также закупают оборудование для разведения ценных пород рыбы и механизмы для заготовки кормов и доильных залов.

Всё это делается для того, чтобы на столах жителей Белгородской области была качественная фермерская продукция с максимально низкой ценой. Очень хочется, чтобы конкуренция приводила именно к таким результатам, а мы будем делать для этого всё, что в наших силах.
Вячеслав Гладков

Напомним, что первый этап выдачи грантов семейным фермам завершился в апреле. Победили два проекта: Афанасия Кристова из Белгородского района с проектом по строительству фруктохранилища — она получила 28 млн рублей, и Евгения Стребкова из Яковлевского городского округа, которая получила 4 млн рублей на приобретение техники для работ по производству овощей на открытом грунте.

В Белгородской области завершился первый этап выделения грантов семейным фермам
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