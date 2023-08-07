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Гладков подтвердил информацию о пострадавших в комбайне белгородцах

7 августа 2023, 11:04
Фото: 1MI
Происшествие случилось накануне в районе Козинки. Одного пострадавшего направили в офтальмологический центр в Белгороде. Другой получил множественные ранения, но от госпитализации отказался, сообщил губернатор.
Сюжет
СВО

В Грайворонском горокруге 6 августа комбайн при уборке поля наехал на взрывоопасный предмет. Произошло это в районе Козинки. Пострадали двое — водитель и пассажир, находившиеся в кабине.

У одного из них — осколочные ранения глаз, руки, части лица, повреждена передняя брюшная стенка. Его направили в офтальмологический центр в Белгороде.

Второй пострадавший получил множественные ранения кисти, плеч, бедра, части лица. Ему провели хирургическую обработку ран. Однако от госпитализации мужчина отказался.

По информации «Осторожно, новости», пострадали комбайнёр и механизатор в возрасте 50 лет и 54 года.

Комбайн подорвался на мине в Белгородской области: есть пострадавшие
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#Инна Рогова#Комбайн#Пострадавшие#Ранения#Госпитализация#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Козинка#Вячеслав Гладков
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