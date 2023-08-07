Гладков подтвердил информацию о пострадавших в комбайне белгородцах

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В Грайворонском горокруге 6 августа комбайн при уборке поля наехал на взрывоопасный предмет. Произошло это в районе Козинки. Пострадали двое — водитель и пассажир, находившиеся в кабине.
У одного из них — осколочные ранения глаз, руки, части лица, повреждена передняя брюшная стенка. Его направили в офтальмологический центр в Белгороде.
Второй пострадавший получил множественные ранения кисти, плеч, бедра, части лица. Ему провели хирургическую обработку ран. Однако от госпитализации мужчина отказался.
По информации «Осторожно, новости», пострадали комбайнёр и механизатор в возрасте 50 лет и 54 года.