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Экстремальная жара: синоптики составили неутешительный прогноз для белгородцев

7 августа 2023, 06:53
Фото: 1MI
Жара

Синоптики предупредили белгородцев об экстремальной жаре

В 10 регионах страны в ближайшие дни ожидается экстремально высокая температура, в том числе в Центральном Черноземье. Ещё жарче будет на юге, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
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Погода

Аномально жаркая погода ожидается в Белгородской области и других регионах ЦФО. В Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура поднимется до +37 °С, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Тем временем на юге страны будет ещё жарче. Жару до +40…+43 °С обещают в Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставрополье. Также экстремально высокая температура ожидается в Калмыкии.

По словам Вильфанда, в указанных регионах будет и очень высокий ультрафиолетовый индекс. Жителям этих областей рекомендуют не находиться на солнце в полуденные часы, носить солнцезащитные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.

Ранее жители Белгородской области получили штормовое предупреждение. В регионе ожидалась аномальная жара до +37 °С.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Цфо#Роман Вильфанд#Погода#Прогноз погоды#Жара#Ультрафиолетовый индекс#Предупреждение
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