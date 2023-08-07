Экстремальная жара: синоптики составили неутешительный прогноз для белгородцев

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
Аномально жаркая погода ожидается в Белгородской области и других регионах ЦФО. В Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура поднимется до +37 °С, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Тем временем на юге страны будет ещё жарче. Жару до +40…+43 °С обещают в Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставрополье. Также экстремально высокая температура ожидается в Калмыкии.
По словам Вильфанда, в указанных регионах будет и очень высокий ультрафиолетовый индекс. Жителям этих областей рекомендуют не находиться на солнце в полуденные часы, носить солнцезащитные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.
Ранее жители Белгородской области получили штормовое предупреждение. В регионе ожидалась аномальная жара до +37 °С.