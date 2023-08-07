Что известно о подозреваемом в убийстве 15-летней белгородки?

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Стали известны подробности о мужчине, подозреваемом в убийстве 15-летней школьницы. В полиции подтвердили информацию о задержании 42-летнего Павла Дружинина. Местные паблики и Telegram-каналы сообщают, что предполагаемый убийца был психически нездоров.
По данным «Белгород — это интересно», в последнее время Дружинин снимал квартиру в Разумном, а до этого жил в Строителе. Туда, как уточняется, он переехал из Ставропольского края.
По информации источника, мужчину неоднократно привлекали к ответственности за посещение общественных мест в пьяном виде, а также за более тяжкие нарушения, в том числе насилие в отношении полицейского и кражу. В 2020 году его судили за попытку кражи, а затем отправили на принудительное лечение.
В Telegram-канале «Белгород №1» пишут, что подозреваемого выпустили из психлечебницы месяц назад. Дружинин также якобы неоднократно смешивал сильнодействующие препараты, которые ему прописали, с алкоголем, сообщает источник.
В региональном следкоме сообщили, что решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. В МВД поделились кадрами задержания мужчины.
Напомним, пропавшая девочка ушла гулять 4 августа и исчезла. 6 августа следователи нашли на кладбище тело ребёнка с признаками насильственной смерти.