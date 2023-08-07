Что известно о подозреваемом в убийстве 15-летней белгородки?

По информации источника, мужчину неоднократно привлекали к ответственности за посещение общественных мест в пьяном виде, а также за более тяжкие нарушения, в том числе насилие в отношении полицейского и кражу. В 2020 году его судили за попытку кражи, а затем отправили на принудительное лечение.