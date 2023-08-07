Белгородскую область могут включить в федеральный проект «Чистый воздух»

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Так, по словам чиновницы, основным источником загрязнения атмосферы в регионе являются предприятия промышленности (металлургия, строительство). Всего в области зафиксировано порядка 200 источников, осуществляющих выбросы дурнопахнущих веществ. В основном это промышленные предприятия, очистные сооружения и животноводческий комплекс. Больше всего жалоб на неприятный запах приходятся на Старооскольский горокруг и Белгородский район.
Одна из причин жалоб граждан — неприятные запахи от деятельности предприятий животноводческого комплекса. Этот вопрос частично решили благодаря внесению органических удобрений и биопрепаратов.
За качеством атмосферного воздуха региона наблюдают на восьми стационарных постах в Белгороде, Старом Осколе и Губкине.
Белгородская область также подала заявку в Министерство природопользования РФ о включении региона в федеральный проект «Чистый воздух». Это поможет расширить сеть мониторинга атмосферного воздуха на территории региона.
Вячеслав Гладков поручил максимально контролировать все обращения:
Работа должна продолжаться. Шебекинская свалка — один из вариантов этой работы,
— пояснил губернатор.