Белгородскую область могут включить в федеральный проект «Чистый воздух»

Так, по словам чиновницы, основным источником загрязнения атмосферы в регионе являются предприятия промышленности (металлургия, строительство). Всего в области зафиксировано порядка 200 источников, осуществляющих выбросы дурнопахнущих веществ. В основном это промышленные предприятия, очистные сооружения и животноводческий комплекс. Больше всего жалоб на неприятный запах приходятся на Старооскольский горокруг и Белгородский район.