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Белгородскую область могут включить в федеральный проект «Чистый воздух»

7 августа 2023, 11:17
Фото: 1MI
В регионе продолжают решать проблему выброса вредных веществ в атмосферу и неприятного запаха. О промежуточных итогах работ в ходе еженедельного оперативного совещания правительства региона сообщила замгубернатора Юлия Щедрина.

Так, по словам чиновницы, основным источником загрязнения атмосферы в регионе являются предприятия промышленности (металлургия, строительство). Всего в области зафиксировано порядка 200 источников, осуществляющих выбросы дурнопахнущих веществ. В основном это промышленные предприятия, очистные сооружения и животноводческий комплекс. Больше всего жалоб на неприятный запах приходятся на Старооскольский горокруг и Белгородский район.

Одна из причин жалоб граждан — неприятные запахи от деятельности предприятий животноводческого комплекса. Этот вопрос частично решили благодаря внесению органических удобрений и биопрепаратов.

Фото: Скриншот с еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области

За качеством атмосферного воздуха региона наблюдают на восьми стационарных постах в Белгороде, Старом Осколе и Губкине.

Белгородская область также подала заявку в Министерство природопользования РФ о включении региона в федеральный проект «Чистый воздух». Это поможет расширить сеть мониторинга атмосферного воздуха на территории региона.

Вячеслав Гладков поручил максимально контролировать все обращения:

Работа должна продолжаться. Шебекинская свалка — один из вариантов этой работы,

— пояснил губернатор.

Белгород не вошёл в число российских городов с самым чистым воздухом
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