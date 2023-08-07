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Белгородским детям участников СВО выплатят по 15 тысяч рублей для подготовки к школе

7 августа 2023, 07:07
Фото: 1MI
Средства выплатят на законных или усыновлённых детей. Также выплата будет назначена, если отец погиб в зоне СВО.
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Выплаты

В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков поручил выплатить на подготовку детей к школе по 15 тысяч рублей. Речь идёт о детях участников СВО. Средства семья получит в том случае, если между супругами узаконены отношения, а дети являются родными или усыновлёнными.

У нас была более расширенная категория, когда мы выплачивали по 3000 рублей. Тогда было много проблем с пониманием, какой будет доход у военнослужащих, как будут выстраиваться региональные формы поддержки. Мы принимали решение и закрывали глаза на действующее законодательство. Мне кажется, что прошло достаточно много времени для того, чтобы все внутрисемейные проблемы решить.
Вячеслав Гладков

Глава региона отметил, что средства также получат семьи, в которых отцы погибли. Деньги должны перечислить до 20 августа.

А ещё губернатор предложил сделать данную форму поддержки ежегодной.

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#Выплаты#Участники СВО#Подготовка к школе#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Кристина Семенчук
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