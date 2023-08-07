Белгородским детям участников СВО выплатят по 15 тысяч рублей для подготовки к школе

В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков поручил выплатить на подготовку детей к школе по 15 тысяч рублей. Речь идёт о детях участников СВО. Средства семья получит в том случае, если между супругами узаконены отношения, а дети являются родными или усыновлёнными.