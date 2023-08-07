Белгородские власти рассмотрят вопрос о поддержке повреждённых предприятий

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Как отметил губернатор, в Белгородской области большое количество предприятий, которые получили повреждения производственных площадей. В первую очередь в Шебекинском горокруге. Поэтому есть проблема с нормализацией производственной деятельности.
Например, Шебекинский мелзавод пишет: «Помогите рассмотреть вопрос об отмене или частичном снижении объёмов начислений по некоторым видам налогов». Понимаю, что мы относимся к любым изменениям или снижениям налоговых ставок крайне отрицательно по причине того, что не будет налогов — не сможем даже заработную плату выплатить учреждениям образования, культуры, спорта и т. д.
Вячеслав Гладков
При этом глава региона добавил, что когда предприятие не работает и не получает господдержки, крайне тяжело и восстанавливаться, и выполнять обязательства. Также губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день средства федеральной поддержки закончились и пока неизвестно, будут ли они поступать вновь.
Абсолютно очевидна и правомерна постановка вопроса: «Можем ли мы заставить предприятие заплатить последние деньги, чтобы оно после этого разваливалось?». Смысла в этом платеже нет.
Вячеслав Гладков
Поэтому губернатор поручил финансистам и экономистам подготовить доклад о формах господдержки, которые есть в Белгородской области, уточнить, сколько есть заявок и какие предложения могут быть подготовлены из постановки вопроса.