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Белгородские власти рассмотрят вопрос о поддержке повреждённых предприятий

7 августа 2023, 10:06
Фото: 1MI
Данное поручение дал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что средства федеральной поддержки закончились и пока неизвестно, будут ли они поступать вновь. При этом белгородские предприятия просят оказать им помощь.
Сюжет
Выплаты

Как отметил губернатор, в Белгородской области большое количество предприятий, которые получили повреждения производственных площадей. В первую очередь в Шебекинском горокруге. Поэтому есть проблема с нормализацией производственной деятельности.

Например, Шебекинский мелзавод пишет: «Помогите рассмотреть вопрос об отмене или частичном снижении объёмов начислений по некоторым видам налогов». Понимаю, что мы относимся к любым изменениям или снижениям налоговых ставок крайне отрицательно по причине того, что не будет налогов — не сможем даже заработную плату выплатить учреждениям образования, культуры, спорта и т. д.
Вячеслав Гладков

При этом глава региона добавил, что когда предприятие не работает и не получает господдержки, крайне тяжело и восстанавливаться, и выполнять обязательства. Также губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день средства федеральной поддержки закончились и пока неизвестно, будут ли они поступать вновь.

Абсолютно очевидна и правомерна постановка вопроса: «Можем ли мы заставить предприятие заплатить последние деньги, чтобы оно после этого разваливалось?». Смысла в этом платеже нет.
Вячеслав Гладков

Поэтому губернатор поручил финансистам и экономистам подготовить доклад о формах господдержки, которые есть в Белгородской области, уточнить, сколько есть заявок и какие предложения могут быть подготовлены из постановки вопроса.

Более 300 белгородских предприятий находится в собственности украинских граждан
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#Предприятия#Поддержка#Поручение#Выплаты#Налоги#Экономика#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Кристина Семенчук
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