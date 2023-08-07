Белгородские власти рассмотрят вопрос о поддержке повреждённых предприятий

При этом глава региона добавил, что когда предприятие не работает и не получает господдержки, крайне тяжело и восстанавливаться, и выполнять обязательства. Также губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день средства федеральной поддержки закончились и пока неизвестно, будут ли они поступать вновь.