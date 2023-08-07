Белгородец украл башенный кран и сдал его на металл за 400 тысяч

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Представитель строительной компании обратился в полицию с заявлением о краже башенного крана стоимостью свыше полумиллиона рублей. Владелец хранил сооружение в разобранном виде на территории предприятия своего знакомого, сын которого решил пойти на кражу.
Молодой человек 1994 года рождения договорился с сотрудниками металлобазы, расположенной неподалёку, распилить кран. Парень сообщил им, что владелец якобы одобрил продажу. После сдачи похищенного имущества на металл белгородец выручил более 400 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ — кража, совершённая в крупном размере. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения. Похищенное имущество изъято. На данный момент белгородец находится под подпиской о невыезде.