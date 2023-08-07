Белгород оказался в аутсайдерах по вводу жилья среди крупнейших городов РФ

Белгород не вошёл в топ городов РФ по вводу жилья по итогам прошлого года. Как следует из рейтинга, в областном центре ввели 104,4 тыс. кв. м жилья. Объём ввода уменьшился на 21,8%. По состоянию на 2022 год на одного белгородца приходилось 0,31 кв. м введённого жилья. Обеспеченность населения жильём составила 31 кв. м на человека.