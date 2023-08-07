Белгород оказался в аутсайдерах по вводу жилья среди крупнейших городов РФ

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Белгород не вошёл в топ городов РФ по вводу жилья по итогам прошлого года. Как следует из рейтинга, в областном центре ввели 104,4 тыс. кв. м жилья. Объём ввода уменьшился на 21,8%. По состоянию на 2022 год на одного белгородца приходилось 0,31 кв. м введённого жилья. Обеспеченность населения жильём составила 31 кв. м на человека.
Соседний Воронеж вошёл в первую двадцатку рейтинга. В столице Черноземья ввели 883,5 тыс. кв. м жилья — объём снизился на 7,5%. На одного воронежца приходилось 0,84 кв. м жилья, а уровень обеспеченности населения составил 31,9 кв. м на человека.
Снижение наблюдается и в Тамбове. По итогам прошлого года там ввели 180,8 тыс. кв. м жилья — на 46,3% меньше. На одного тамбовца приходилось 0,63 кв. м жилья. Обеспеченность жильём равняется 36,2 кв. м.
Аналогичная ситуация в Липецке. Ввели в городе 287,5 тыс. кв. м жилья — на 47,9% меньше. На одного горожанина пришлось 0,58 кв. м жилья, обеспеченность составила 32,7 кв. м.
В соседнем Курске ввели 251,8 кв. м жилья. Показатель снизился на 17%. На одного курянина пришлось 0,58 кв. м жилья, а уровень обеспеченности равняется 30,6 кв. м.