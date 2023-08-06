Житель Белгородской области отправится в тюрьму за госизмену

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
По информации суда, 45-летний уроженец Украины проживал в Белгородской области. По заданию иностранной разведки он собирал сведения о передвижении военной техники и российских военнослужащих по территории Белгородской области. Затем по электронной связи передавал всю информацию СБУ. Осуждённый признал вину и раскаялся в содеянном.
С учётом смягчающих наказание обстоятельств, в том числе признания вины, активного содействия следствию, наличия малолетнего ребенка, суд назначил мужчине наказание в минимально возможных пределах в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев. Это время он проведёт в исправительной колонии строгого режима.
Государственная измена относится к категории особо тяжких преступлений. Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное лишение свободы.