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Житель Белгородской области отправится в тюрьму за госизмену

6 августа 2023, 13:52
Фото: 1MI
Он собирал сведения о передвижении военной техники и российских военнослужащих по территории области. Информацию уроженец Украины передавал СБУ. Приговор вынес Белгородский областной суд.
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Суд

По информации суда, 45-летний уроженец Украины проживал в Белгородской области. По заданию иностранной разведки он собирал сведения о передвижении военной техники и российских военнослужащих по территории Белгородской области. Затем по электронной связи передавал всю информацию СБУ. Осуждённый признал вину и раскаялся в содеянном.

С учётом смягчающих наказание обстоятельств, в том числе признания вины, активного содействия следствию, наличия малолетнего ребенка, суд назначил мужчине наказание в минимально возможных пределах в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев. Это время он проведёт в исправительной колонии строгого режима.

Государственная измена относится к категории особо тяжких преступлений. Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное лишение свободы.

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