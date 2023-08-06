Житель Белгородской области отправится в тюрьму за госизмену

По информации суда, 45-летний уроженец Украины проживал в Белгородской области. По заданию иностранной разведки он собирал сведения о передвижении военной техники и российских военнослужащих по территории Белгородской области. Затем по электронной связи передавал всю информацию СБУ. Осуждённый признал вину и раскаялся в содеянном.