Вячеслав Гладков представил новые объекты в Белгороде

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, последние полтора года Белгородская область звучит как регион, в котором происходят постоянные обстрелы.
Да, они есть. Идёт специальная военная операция. Мы прифронтовой регион. Украина обстреливает наши сёла и города, но Министерство обороны и все силовые структуры свои задачи выполняют слаженно. Жизнь не останавливается. Она не может остановиться.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что в регионе восстанавливают разрушенные объекты и продолжают реализацию социальных проектов в каждом муниципалитете, например, парк «Молодёжный» в Короче и рекреационная зона «Тёплый Колодезь» в Губкине.
Первое, что привели в порядок после того, как люди вернулись в Шебекино, — набережная. А какие проекты сейчас реализуем в Валуйках, в Грайвороне — на самом деле, вообще песня! Конечно, самые большие и грандиозные проекты начали в городе Белгороде. Для них мы привлекали лучших архитекторов страны, проводили общественные слушания с участием жителей. И мне кажется, мы сделали очень правильно, что не пошли в реконструкцию существующих объектов. Мы пошли туда, где никогда ничего не было.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что парк «Калейдоскоп» и набережная «Берега» — это живой организм, который будет развиваться. Так, в настоящее время открывается «первый километр», но впереди ещё 19.
Вторым этапом к концу года будет открытие благоустроенной набережной Конпрока. Параллельно будет дополняться и расширяться парковая зона «Калейдоскопа» и появится большое колесо обозрения. Сейчас осталось определиться с местом.
Наша задача — сделать так, чтобы каждый житель города нашёл себе уголок для отдыха по душе. Кто-то со скандинавской ходьбой, кто-то просто погулять на набережной, посидеть и насладиться видами, искупаться, заняться спортом. Кто-то будет приходить сюда с детьми и, например, играть в настольный теннис, а кто-то решит просто попить кофе вечером.
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Вячеслав Гладков