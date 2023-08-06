Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Изображение материала

Вячеслав Гладков представил новые объекты в Белгороде

6 августа 2023, 13:14
Фото: Страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Также глава региона рассказал о планах по открытию набережной и расширению парковой зоны в областном центре. Подробности появились в соцсетях губернатора.

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, последние полтора года Белгородская область звучит как регион, в котором происходят постоянные обстрелы.

Да, они есть. Идёт специальная военная операция. Мы прифронтовой регион. Украина обстреливает наши сёла и города, но Министерство обороны и все силовые структуры свои задачи выполняют слаженно. Жизнь не останавливается. Она не может остановиться.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что в регионе восстанавливают разрушенные объекты и продолжают реализацию социальных проектов в каждом муниципалитете, например, парк «Молодёжный» в Короче и рекреационная зона «Тёплый Колодезь» в Губкине.

Первое, что привели в порядок после того, как люди вернулись в Шебекино, — набережная. А какие проекты сейчас реализуем в Валуйках, в Грайвороне — на самом деле, вообще песня! Конечно, самые большие и грандиозные проекты начали в городе Белгороде. Для них мы привлекали лучших архитекторов страны, проводили общественные слушания с участием жителей. И мне кажется, мы сделали очень правильно, что не пошли в реконструкцию существующих объектов. Мы пошли туда, где никогда ничего не было.
Вячеслав Гладков
Фото: Страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"

Губернатор отметил, что парк «Калейдоскоп» и набережная «Берега» — это живой организм, который будет развиваться. Так, в настоящее время открывается «первый километр», но впереди ещё 19.

Вторым этапом к концу года будет открытие благоустроенной набережной Конпрока. Параллельно будет дополняться и расширяться парковая зона «Калейдоскопа» и появится большое колесо обозрения. Сейчас осталось определиться с местом.

Наша задача — сделать так, чтобы каждый житель города нашёл себе уголок для отдыха по душе. Кто-то со скандинавской ходьбой, кто-то просто погулять на набережной, посидеть и насладиться видами, искупаться, заняться спортом. Кто-то будет приходить сюда с детьми и, например, играть в настольный теннис, а кто-то решит просто попить кофе вечером.

Вячеслав Гладков
Штраф за медцентр, раскупленные билеты в парк и фейк о чеченцах: итоги дня
Узнать подробнее
Читайте также:
«Купила детям, себе не хватило»: белгородцы — о новых попытках купить билеты в паркОчистные, оружие для самообороны и билеты в парк аттракционов в Белгороде: итоги дня«Сколько их было? 10?» В Белгороде разобрали билеты на открытие парка аттракционов
#Кристина Семенчук#Проекты#Гладков#Парк#Социальные проекты#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Шашлык, кино и концерты: чем развлекали горожан в День города Белгорода
Сегодня, 11:03
На белгородском пляже напали на бригаду скорой помощи
Вчера, 13:12
«История места» и «Белгород в сердце»: какие инсталляции установили к празднику
Вчера, 14:16
Пропавшую под Белгородом девочку-подростка убили
Сегодня, 13:36
Под Белгородом заработали две новые ж/д станции пригородного сообщения
Сегодня, 07:52
Скандал с туалетом и ажиотаж из-за «золотых» аттракционов: итоги недели в Белгороде
Вчера, 13:03