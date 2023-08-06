Военкор Александр Коц опубликовал видео работы операторов БПЛА в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В своём Telegram-канале военкор Александр Коц опубликовал видео работы спецназа пилотов в Белгородской области. Утро спецотряда начинается с выбора целей. После авиаразведки бойцы отправляются в поле.
По словам военных, в день они выполняют по три-четыре вылета. Основное препятствие — погода. Чтобы повторно отправиться в небо — нужно сменить батареи.
После этого на работу выходят другие специалисты — операторы дронов. На кадрах работа FPV-дронов «Упырь». Бойцы отметили, что они зарекомендовали себя хорошо и пролетают большую часть устройств подавления — в 95% случаев долетают до целей.
Цели поражаются разного характера (техника, блиндажи), при этом на каждую цель готовится свой тип боеприпасов. Как показала практика, эффективней всего работают боеприпасы, сделанные собственными руками.
Российский военный
Подробнее на видео: