Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Изображение материала

Военкор Александр Коц опубликовал видео работы операторов БПЛА в Белгородской области

6 августа 2023, 08:55
Фото: Telegram-канал военкора Александра Коца
Речь идёт об обнаружении целей для работы беспилотников, выход группы на дело и поражение противника. Также бойцы рассказали о работе FPV-дронов «Упырь».

В своём Telegram-канале военкор Александр Коц опубликовал видео работы спецназа пилотов в Белгородской области. Утро спецотряда начинается с выбора целей. После авиаразведки бойцы отправляются в поле.

По словам военных, в день они выполняют по три-четыре вылета. Основное препятствие — погода. Чтобы повторно отправиться в небо — нужно сменить батареи.

После этого на работу выходят другие специалисты — операторы дронов. На кадрах работа FPV-дронов «Упырь». Бойцы отметили, что они зарекомендовали себя хорошо и пролетают большую часть устройств подавления — в 95% случаев долетают до целей.

Цели поражаются разного характера (техника, блиндажи), при этом на каждую цель готовится свой тип боеприпасов. Как показала практика, эффективней всего работают боеприпасы, сделанные собственными руками.
Российский военный

Подробнее на видео:

Видео: Telegram-канал военкора Александра Коца
Над Белгородом и районом вновь слышны звуки работы ВС РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
ВС РФ заняли ж/д станцию Молчаново в Харьковской областиС матери погибшего под Белгородом срочника сняли обвинения в дискредитации ВС РФКурского учителя оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
#Кристина Семенчук#ВС РФ#Оператор БПЛА#Спецоперация#Белгородская область#Видео
Подпишитесь
Шашлык, кино и концерты: чем развлекали горожан в День города Белгорода
Сегодня, 11:03
На белгородском пляже напали на бригаду скорой помощи
Вчера, 13:12
«История места» и «Белгород в сердце»: какие инсталляции установили к празднику
Вчера, 14:16
Пропавшую под Белгородом девочку-подростка убили
Сегодня, 13:36
Под Белгородом заработали две новые ж/д станции пригородного сообщения
Сегодня, 07:52
Скандал с туалетом и ажиотаж из-за «золотых» аттракционов: итоги недели в Белгороде
Вчера, 13:03