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В Белгородской области собрали более 400 тонн ранних сортов яблок

6 августа 2023, 14:08
Фото: 1MI
О сборе ранних сортов яблок рассказал в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков. Также он отметил, что в одном из муниципалитетов собрали такой сорт, как «Женева».

В Белгородской области начался сбор ранних сортов яблок. Как отметил глава региона, уже собрали более 400 тонн. К примеру, в Грайворонском округе КФХ Андрея Иванова уже собрало такой сорт, как «Женева». Также приступили к сбору «Белого налива».

Губернатор отметил, что два года назад это КФХ получило грант на 18 млн рублей государственной поддержки.

Добавив свои средства, построили плодохранилище, построили производство яблочных чипсов. Я очень надеюсь на то, что данное крестьянское (фермерское) хозяйство будет развиваться, зарабатывать деньги, развивать различные направления переработки. Переработка — это добавленная стоимость, а значит больше зарплата, больше возможностей развить своё любимое дело.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Яблоки#Ранний сорт#КФХ#Город#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Губернатор
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