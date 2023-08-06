В Белгородской области собрали более 400 тонн ранних сортов яблок

В Белгородской области начался сбор ранних сортов яблок. Как отметил глава региона, уже собрали более 400 тонн. К примеру, в Грайворонском округе КФХ Андрея Иванова уже собрало такой сорт, как «Женева». Также приступили к сбору «Белого налива».