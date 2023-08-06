В Белгородской области собрали более 400 тонн ранних сортов яблок

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В Белгородской области начался сбор ранних сортов яблок. Как отметил глава региона, уже собрали более 400 тонн. К примеру, в Грайворонском округе КФХ Андрея Иванова уже собрало такой сорт, как «Женева». Также приступили к сбору «Белого налива».
Губернатор отметил, что два года назад это КФХ получило грант на 18 млн рублей государственной поддержки.
Добавив свои средства, построили плодохранилище, построили производство яблочных чипсов. Я очень надеюсь на то, что данное крестьянское (фермерское) хозяйство будет развиваться, зарабатывать деньги, развивать различные направления переработки. Переработка — это добавленная стоимость, а значит больше зарплата, больше возможностей развить своё любимое дело.
Вячеслав Гладков