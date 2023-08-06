В Белгороде пешеходов напугала выехавшая на тротуар машина

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Видео с нарушителем ПДД стражи правопорядка обнаружили в социальных сетях. На нём очевидцы запечатлели Renault Sandero, который выехал на тротуар и пешеходную дорожку, пугая прохожих, после чего неспешно выкатился на проезжую часть и уехал. Как выяснилось, за рулём сидел 80-летний мужчина.
На него составили административный протокол: нарушителю грозит штраф в размере 5000 рублей либо лишение прав на срок до полугода.
Напомним, на автодороге между Белгородом и Новой Деревней, которую недавно отремонтировали, появится барьерное ограждение, чтобы разделить потоки машин. Выезды с прилегающих территорий при этом сохранят.