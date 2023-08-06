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Published Сегодня, 16:18

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В Белгороде пешеходов напугала выехавшая на тротуар машина

6 августа 2023, 16:18
Фото: ГИБДД Белгородской области
Грубое нарушение правил дорожного движения зарегистрировано на улице Щорса в Белгороде, рассказали в областном управлении ГИБДД.

Видео с нарушителем ПДД стражи правопорядка обнаружили в социальных сетях. На нём очевидцы запечатлели Renault Sandero, который выехал на тротуар и пешеходную дорожку, пугая прохожих, после чего неспешно выкатился на проезжую часть и уехал. Как выяснилось, за рулём сидел 80-летний мужчина.

На него составили административный протокол: нарушителю грозит штраф в размере 5000 рублей либо лишение прав на срок до полугода.

Напомним, на автодороге между Белгородом и Новой Деревней, которую недавно отремонтировали, появится барьерное ограждение, чтобы разделить потоки машин. Выезды с прилегающих территорий при этом сохранят.

Видео: ГИБДД Белгородской области
Новое барьерное ограждение установят на трассе под Белгородом
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#Кристина Семенчук#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Штраф водителю#Нарушитель пдд#Пешеходный переход#Видео
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