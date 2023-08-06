В Белгороде пешеходов напугала выехавшая на тротуар машина

Видео с нарушителем ПДД стражи правопорядка обнаружили в социальных сетях. На нём очевидцы запечатлели Renault Sandero, который выехал на тротуар и пешеходную дорожку, пугая прохожих, после чего неспешно выкатился на проезжую часть и уехал. Как выяснилось, за рулём сидел 80-летний мужчина.