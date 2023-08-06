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В Белгороде арестовали похитителя трубочки со сгущёнкой и налички

6 августа 2023, 08:15
Фото: УМВД по Белгородской области
Им оказался житель Прохоровского района. Ранее его задерживали за квартирную кражу, сообщили в региональном управлении МВД.
Сюжет
Кража

В ночь на 4 августа в центре Белгорода (на Белгородском Арбате) взломали кофейную точку: пропали деньги, сладости и трубочки со сгущёнкой. На место выехала следственно-оперативная группа. Личность подозреваемого установили. Им оказался 54-летней ранее судимый житель Прохоровского района.

Белгородские оперативники вместе с прохоровскими коллегами злоумышленника задержали. По предварительной информации, 3 августа в 23:30 мужчина, проходя по Белгородскому Арбату, обратил внимание на кофейный павильон. Он сорвал с двери навесной замок, попал в торговый киоск и похитил более 7800 рублей, а также трубочки со сгущёнкой. После этого он скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ — кража.

Видео: УМВД по Белгородской области

В ведомстве отметили, что несколько месяцев ранее мужчину задержали в Прохоровском районе за квартирную кражу. Он похитил телевизор в одном из сёл. На время следствия он находился под подпиской о невыезде, но на суд не явился. Сейчас жителя Прохоровского района арестовали.

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