В Белгороде арестовали похитителя трубочки со сгущёнкой и налички

В ночь на 4 августа в центре Белгорода (на Белгородском Арбате) взломали кофейную точку: пропали деньги, сладости и трубочки со сгущёнкой. На место выехала следственно-оперативная группа. Личность подозреваемого установили. Им оказался 54-летней ранее судимый житель Прохоровского района.



Белгородские оперативники вместе с прохоровскими коллегами злоумышленника задержали. По предварительной информации, 3 августа в 23:30 мужчина, проходя по Белгородскому Арбату, обратил внимание на кофейный павильон. Он сорвал с двери навесной замок, попал в торговый киоск и похитил более 7800 рублей, а также трубочки со сгущёнкой. После этого он скрылся.



Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ — кража.