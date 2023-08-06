Убийство подростка под Белгородом и тюрьма за госизмену: итоги дня

На 12 лет и 6 месяцев в исправительную колонию строгого режима отправится 45-летний уроженец Украины, который проживал в Белгородской области. По заданию иностранной разведки он собирал сведения о передвижении военной техники и российских военнослужащих по территории Белгородской области. Затем по электронной связи передавал всю информацию СБУ. Осуждённый признал вину и раскаялся в содеянном, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.