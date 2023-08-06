Убийство подростка под Белгородом и тюрьма за госизмену: итоги дня

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
15-летняя Виктория Губанова ушла гулять из дома 4 августа и так и не вернулась. Региональный СК начал доследственную проверку. Спустя два дня появилась информация о том, что девушку нашли мёртвой. Данные подтвердили следователи. По информации ведомства, подростка убили. Как рассказал заместитель главы администрации Белгородского района Евгений Попов, Вика из многодетной семьи. Она училась в Разуменской школе №1. Девушка была отзывчивой и внимательной.
На 12 лет и 6 месяцев в исправительную колонию строгого режима отправится 45-летний уроженец Украины, который проживал в Белгородской области. По заданию иностранной разведки он собирал сведения о передвижении военной техники и российских военнослужащих по территории Белгородской области. Затем по электронной связи передавал всю информацию СБУ. Осуждённый признал вину и раскаялся в содеянном, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.
Концерт-реквием завершил праздничные мероприятия 5 августа в Белгороде. Его провели впервые в парке Памяти возле центрального монумента памяти жертв фашизма. Ранее немцы использовали парк как место массовых расстрелов. Идея концерта-реквиема заключалась в том, чтобы почтить память погибших и зажечь 150 свечей. Именно столько белгородцев встретили освободителей 5 августа 1943 года.