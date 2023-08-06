Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Изображение материала

Убийство подростка под Белгородом и тюрьма за госизмену: итоги дня

6 августа 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
В воскресенье, 6 августа, жители региона обсуждали убийство 15-летнего подростка в Разумном, приговор суда за госизмену и концерт-реквием. Подробности – в итогах дня Бел.Ру.

Найдена. Мертва

15-летняя Виктория Губанова ушла гулять из дома 4 августа и так и не вернулась. Региональный СК начал доследственную проверку. Спустя два дня появилась информация о том, что девушку нашли мёртвой. Данные подтвердили следователи. По информации ведомства, подростка убили. Как рассказал заместитель главы администрации Белгородского района Евгений Попов, Вика из многодетной семьи. Она училась в Разуменской школе №1. Девушка была отзывчивой и внимательной.

Пропавшую под Белгородом девочку-подростка убили
Узнать подробнее

Приговор суда

На 12 лет и 6 месяцев в исправительную колонию строгого режима отправится 45-летний уроженец Украины, который проживал в Белгородской области. По заданию иностранной разведки он собирал сведения о передвижении военной техники и российских военнослужащих по территории Белгородской области. Затем по электронной связи передавал всю информацию СБУ. Осуждённый признал вину и раскаялся в содеянном, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.

Житель Белгородской области отправится в тюрьму за госизмену
Узнать подробнее

Концерт-реквием

Концерт-реквием завершил праздничные мероприятия 5 августа в Белгороде. Его провели впервые в парке Памяти возле центрального монумента памяти жертв фашизма. Ранее немцы использовали парк как место массовых расстрелов. Идея концерта-реквиема заключалась в том, чтобы почтить память погибших и зажечь 150 свечей. Именно столько белгородцев встретили освободителей 5 августа 1943 года.

Праздничные мероприятия 5 августа в Белгороде завершил концерт-реквием
Узнать подробнее
Читайте также:
Скандал с туалетом и ажиотаж из-за «золотых» аттракционов: итоги недели в БелгородеШтраф за медцентр, раскупленные билеты в парк и фейк о чеченцах: итоги дняОчистные, оружие для самообороны и билеты в парк аттракционов в Белгороде: итоги дня
#Кристина Семенчук#Убийство#Концерт#Гоизмена#Итоги дня#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Шашлык, кино и концерты: чем развлекали горожан в День города Белгорода
Сегодня, 11:03
В Белгороде пешеходов напугала выехавшая на тротуар машина
Сегодня, 16:18
«История места» и «Белгород в сердце»: какие инсталляции установили к празднику
Вчера, 14:16
Пропавшую под Белгородом девочку-подростка убили
Сегодня, 13:36
Под Белгородом заработали две новые ж/д станции пригородного сообщения
Сегодня, 07:52
Скандал с туалетом и ажиотаж из-за «золотых» аттракционов: итоги недели в Белгороде
Вчера, 13:03