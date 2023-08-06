Шашлык, кино и концерты: чем развлекали горожан в День города Белгорода

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
После обеда на белгородском Арбате вовсю играла патриотическая музыка. А продавцы сувениров уже открыли свои лавки и принимали первых покупателей.
Больше на Арбате нет ничего интересного, и мы идем к Соборной площади: рядом с Вечным огнем горожане возложили цветы и венки.
У входа в парк Победы стоит большая карта Белгорода. А рядом — стикеры с сердечками. Организаторы предлагают прохожим наклеить стикеры на места, где они живут, учатся и работают.
Больше всего людей мы встретили возле Музейной площади. Здесь Волонтеры Победы развлекали детей, пока их родители смотрели концерт, где артисты пели песни про Россию. Прямо на площади стояли палатки с едой и манили запахом шашлыка.
На обратном пути мы решили пройтись по набережной. Здесь, под тенью деревьев жители города наслаждались фильмом, который показывали на большом экране.