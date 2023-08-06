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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

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Шашлык, кино и концерты: чем развлекали горожан в День города Белгорода

6 августа 2023, 11:03
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru
День города в Белгороде

Белгородцы отметили День города

5 августа Белгород отметил 80-годовщину освобождения города. Жара не помешала жителям города, первые празднования начались уже в 11:30. Большинство мероприятий проходили в парке Победы. Наш корреспондент прогулялся по центральным улицам.

После обеда на белгородском Арбате вовсю играла патриотическая музыка. А продавцы сувениров уже открыли свои лавки и принимали первых покупателей.

Больше на Арбате нет ничего интересного, и мы идем к Соборной площади: рядом с Вечным огнем горожане возложили цветы и венки.

У входа в парк Победы стоит большая карта Белгорода. А рядом — стикеры с сердечками. Организаторы предлагают прохожим наклеить стикеры на места, где они живут, учатся и работают.

Больше всего людей мы встретили возле Музейной площади. Здесь Волонтеры Победы развлекали детей, пока их родители смотрели концерт, где артисты пели песни про Россию. Прямо на площади стояли палатки с едой и манили запахом шашлыка.

На обратном пути мы решили пройтись по набережной. Здесь, под тенью деревьев жители города наслаждались фильмом, который показывали на большом экране.

Видео: Bel.ru
День города в БелгородеДень города в Белгороде
День города в БелгородеДень города в Белгороде
День города в БелгородеДень города в Белгороде
День города в БелгородеДень города в Белгороде
День города в БелгородеДень города в Белгороде
День города в БелгородеДень города в Белгороде
День города в БелгородеДень города в Белгороде
День города в Белгороде
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru
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