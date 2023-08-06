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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

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Пропавшую под Белгородом девочку-подростка нашли мёртвой

6 августа 2023, 11:18
Фото: 1MI
Об этом сообщает издание «Фонарь». Школьница ушла из дома 4 августа и так и не вернулась. Доследственную проверку проводит региональный следком.

По информации источника, 15-летнюю Викторию Губанову нашли мёртвой. В настоящее время на месте работают следователи.

Напомним, 4 августа в Разумном Белгородского района школьница ушла гулять на улицу и не вернулась. Информации о том, где она находилась, не было.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Утром, 6 августа, волонтёры отряда «Лиза Алерт» назначили сбор около ТЦ «Амбар» в Разумном. Планировалось, что поиски будут проходить как в городе, так и в лесу.

Ушла гулять и не вернулась: под Белгородом ищут пропавшую девочку-подростка
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#Кристина Семенчук#Пропала#Подросток#Поиск#Общество#Белгородский район
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