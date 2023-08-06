Пропавшую под Белгородом девочку-подростка нашли мёртвой

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
По информации источника, 15-летнюю Викторию Губанову нашли мёртвой. В настоящее время на месте работают следователи.
Напомним, 4 августа в Разумном Белгородского района школьница ушла гулять на улицу и не вернулась. Информации о том, где она находилась, не было.
Утром, 6 августа, волонтёры отряда «Лиза Алерт» назначили сбор около ТЦ «Амбар» в Разумном. Планировалось, что поиски будут проходить как в городе, так и в лесу.