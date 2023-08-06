Праздничные мероприятия 5 августа в Белгороде завершил концерт-реквием

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Концерт-реквием завершил праздничные мероприятия 5 августа в Белгороде. Его провели впервые в парке Памяти возле центрального монумента памяти жертв фашизма.
Локацию выбрали неслучайно. Парк немцы использовали как место массовых расстрелов. Всего здесь было похоронено не менее двух тысяч человек.
Идея концерта-реквиема заключалась в том, чтобы почтить память погибших и зажечь 150 свечей. Именно столько белгородцев встретили освободителей 5 августа 1943 года.
Литературно-музыкальную композицию белгородцам представил эстрадно-симфонический оркестр Детского музыкального театра ДШИ №1.
Напомним, в центре Белгорода к празднику установили новые инсталляции. В основе одной — архивные снимки города в военные годы. Другая представляет собой карту, на которой горожане могут отметить любимые места.