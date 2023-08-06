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Праздничные мероприятия 5 августа в Белгороде завершил концерт-реквием

6 августа 2023, 07:20
Фото: Мэрия Белгорода
Его впервые провели в парке Памяти. Там же зажгли 150 свечей. Подробнее сообщили в городской администрации.

Концерт-реквием завершил праздничные мероприятия 5 августа в Белгороде. Его провели впервые в парке Памяти возле центрального монумента памяти жертв фашизма.

Локацию выбрали неслучайно. Парк немцы использовали как место массовых расстрелов. Всего здесь было похоронено не менее двух тысяч человек.

Идея концерта-реквиема заключалась в том, чтобы почтить память погибших и зажечь 150 свечей. Именно столько белгородцев встретили освободителей 5 августа 1943 года.

Видео: Мэрия Белгорода

Литературно-музыкальную композицию белгородцам представил эстрадно-симфонический оркестр Детского музыкального театра ДШИ №1.

Напомним, в центре Белгорода к празднику установили новые инсталляции. В основе одной — архивные снимки города в военные годы. Другая представляет собой карту, на которой горожане могут отметить любимые места.

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