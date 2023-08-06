Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Изображение материала

Под Белгородом заработали две новые ж/д станции пригородного сообщения

6 августа 2023, 07:52
Фото: 1MI
Это «Музейный комплекс» и «Парк Победы». Подробнее рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Сюжет
Ржд

Две новые железнодорожные станции пригородного сообщения заработали в Прохоровке. Это «Музейный комплекс» и «Парк Победы».

Я очень благодарен «Российским железным дорогам» за то, что отозвались на просьбу и пошли навстречу. Наш музей «Прохоровское поле» стал доступнее как для жителей Белгородской области, так и для наших гостей.
Вячеслав Гладков

Гладков также отметил, что в этом направлении изменился маршрут движения пригородного сообщения — он продлён до станции Ржава Курской области.

Конечно, ждём курян в гости к нам в Прохоровку в музей. Привозите своих детей, если у нас ещё не были. Я думаю, что вам очень понравится.
Вячеслав Гладков
ВС РФ заняли ж/д станцию Молчаново в Харьковской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Штрафом в 22 млн рублей наказали начальника ж/д станции в Белгороде за взяткуВ Белгороде трое безработных пытались разобрать платформу ж/д станцииБелгородец пытался продать охотничий нож на ж/д станции
#Кристина Семенчук#Ж/д станции#Открытие#Ржд#Город#Губернатор#Прохоровский район#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Шашлык, кино и концерты: чем развлекали горожан в День города Белгорода
Сегодня, 11:03
На белгородском пляже напали на бригаду скорой помощи
Вчера, 13:12
«История места» и «Белгород в сердце»: какие инсталляции установили к празднику
Вчера, 14:16
Пропавшую под Белгородом девочку-подростка убили
Сегодня, 13:36
Скандал с туалетом и ажиотаж из-за «золотых» аттракционов: итоги недели в Белгороде
Вчера, 13:03