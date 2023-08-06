Под Белгородом заработали две новые ж/д станции пригородного сообщения

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Две новые железнодорожные станции пригородного сообщения заработали в Прохоровке. Это «Музейный комплекс» и «Парк Победы».
Я очень благодарен «Российским железным дорогам» за то, что отозвались на просьбу и пошли навстречу. Наш музей «Прохоровское поле» стал доступнее как для жителей Белгородской области, так и для наших гостей.
Вячеслав Гладков
Гладков также отметил, что в этом направлении изменился маршрут движения пригородного сообщения — он продлён до станции Ржава Курской области.
Конечно, ждём курян в гости к нам в Прохоровку в музей. Привозите своих детей, если у нас ещё не были. Я думаю, что вам очень понравится.
Вячеслав Гладков