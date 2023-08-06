Осветительные снаряды, миномёты и гранатомёты: ВСУ обстреливают Белгородскую область

По селу Новая Таволжанка выпустили 12 миномётных и три осветительных снаряда. Ещё семь миномётных снарядов выпустили по Мурому, пять — по МАПП «Шебекино», четыре — по посёлку Ленинский и два — по селу Красное. Однако в муниципалитете разрушений и пострадавших также нет.