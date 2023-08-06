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Осветительные снаряды, миномёты и гранатомёты: ВСУ обстреливают Белгородскую область

6 августа 2023, 11:02
Фото: Bel.ru
За последние сутки под обстрел ВСУ попали два муниципалитета Белгородской области. Информацией о нанесённых ударах за 5 августа поделился глава региона Вячеслав Гладков. ⠀
Сюжет
Обстрел

Белгородский район

По селу Щетиновка за прошедшие сутки выпустили 26 артиллерийских снарядов, по селу Красная Нива — девять, а по селу Журавлёвка — шесть. Из гранатомёта обстреляли село Красный Хутор. Там зафиксировано 29 выстрелов. Однако в результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет. ⠀

Шебекинский горокруг

По селу Новая Таволжанка выпустили 12 миномётных и три осветительных снаряда. Ещё семь миномётных снарядов выпустили по Мурому, пять — по МАПП «Шебекино», четыре — по посёлку Ленинский и два — по селу Красное. Однако в муниципалитете разрушений и пострадавших также нет.

Ещё одно село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
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#Кристина Семенчук#ВСУ#Обстрел#Статистика#СВО#Спецоперация#Белгородская область
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