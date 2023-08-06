Осветительные снаряды, миномёты и гранатомёты: ВСУ обстреливают Белгородскую область

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
По селу Щетиновка за прошедшие сутки выпустили 26 артиллерийских снарядов, по селу Красная Нива — девять, а по селу Журавлёвка — шесть. Из гранатомёта обстреляли село Красный Хутор. Там зафиксировано 29 выстрелов. Однако в результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет. ⠀
По селу Новая Таволжанка выпустили 12 миномётных и три осветительных снаряда. Ещё семь миномётных снарядов выпустили по Мурому, пять — по МАПП «Шебекино», четыре — по посёлку Ленинский и два — по селу Красное. Однако в муниципалитете разрушений и пострадавших также нет.