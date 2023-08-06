Ещё одно село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В это воскресенье ВСУ ударили по селу Муром в Шебекинском горокруге. Местные жители получили сообщения об обстреле. Людей попросили спуститься в укрытие или подвал. Официальной информации пока нет.
Ранее предупреждения об обстреле получили жители села Репяховка в Краснояружском районе. Информации о пострадавших или разрушениях также не поступало.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли два района в Белгородской области. Это Белгородский район и Шебекинский горокруг. Данных о пострадавших и разрушениях нет.