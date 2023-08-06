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Published Сегодня, 10:28

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Ещё одно село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

6 августа 2023, 10:28
Фото: 1MI
Речь идёт о населённом пункте в Шебекинском горокруге. Сообщения с предупреждениями от РСЧС получили местные жители.
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Обстрел

В это воскресенье ВСУ ударили по селу Муром в Шебекинском горокруге. Местные жители получили сообщения об обстреле. Людей попросили спуститься в укрытие или подвал. Официальной информации пока нет.

Ранее предупреждения об обстреле получили жители села Репяховка в Краснояружском районе. Информации о пострадавших или разрушениях также не поступало.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли два района в Белгородской области. Это Белгородский район и Шебекинский горокруг. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Белгородское село попало под обстрел ВСУ
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#Кристина Семенчук#ВСУ#Обстрел#РСЧС#Предупреждения#Спецоперация#Шебекинский горокруг
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